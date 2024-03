Cantieri e disagi. Corso della Repubblica, due giorni di lavori

Subito dopo le feste di Pasqua in città prenderanno il via diversi cantieri, destinati a creare qualche disagio e la modifica della viabilità in diverse zone. Innanzitutto, dalle ore 6 di martedì alle 18 del giorno successivo verranno eseguiti lavori di asfaltatura in corso della Repubblica a partire dall’intersezione di via San Pellegrino Laziosi e via Fratelli Cairoli fino ad arrivare a piazza Saffi. L’area di cantiere, oggetto dei lavori, verrà recintata e chiusa al traffico. Sarà consentito esclusivamente il passaggio dei pedoni e il transito di biciclette condotte a mano sotto i portici e lungo tutti i marciapiedi.

Per arrivare in zona tribunale utilizzando l’auto sarà necessario accedere percorrendo viale Matteotti, corso Mazzini e via Fratti. Le lavorazioni rientrano nel piano di riqualificazione del corso e, nello specifico, prevedono la fresatura del vecchio asfalto (operazione che comporterà la dispersione di polveri e rumore) e l’asfaltatura della strada. La ditta incaricata dei lavori cercherà di riaprire il tratto di corso della Repubblica interessato dall’intervento già a partire dalla mattina di mercoledì, ripristinando la regolare viabilità.

Inoltre, da martedì e per una durata di 20 giorni (meteo permettendo), Hera eseguirà un intervento sulla rete fognaria in via Monte Vodice (strada in fondo a via Pelacano). L’intervento è di notevole portata, finalizzato al rinnovo e al miglioramento del sistema impiantistico locale: consiste in ricostruzione e potenziamento del collettore fognario (e nel rifacimento dei relativi allacciamenti) della lunghezza di 110 metri, che sarà realizzato in pvc, materiale più performante e duraturo rispetto a quello attuale. Una volta eseguita la sostituzione della condotta fognaria da parte di Hera, l’amministrazione comunale provvederà poi alla risagomatura del piano stradale. Il transito veicolare sarà comunque sempre garantito ai residenti per tutta la durata dei lavori. L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi necessari, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.