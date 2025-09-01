La mappa dei cantieri: al via anche i lavori vicino alla stazione. “Rush finale per il Pnrr”

Forlì, 1 settembre 2025 – Da oggi chi attraversa la zona della stazione dovrà fare i conti con un nuovo cantiere cittadino: Hera, infatti, avvia la fase successiva del progetto di estensione della rete di teleriscaldamento, con la posa di circa un chilometro di due tubazioni e cavidotti di servizio in via Vespucci e via Colombo.

L’intervento, destinato a durare fino a marzo 2026, comprende anche le operazioni più complesse di attraversamento della linea ferroviaria e della tangenziale. La viabilità subirà alcune modifiche: in entrambe le strade sarà chiusa una sola carreggiata, garantendo sempre la possibilità di muoversi dalla stazione verso via Vespucci e dal Foro Boario in direzione centro. Viceversa, chi si dirige verso il Foro Boario dovrà percorrere percorsi alternativi.

Particolare attenzione verrà riservata agli accessi al Centro Prelievi dell’Ausl Romagna e agli ambulatori del Cup di via Colombo, che resteranno sempre raggiungibili.

“L’intervento di teleriscaldamento è importante – spiega Giuseppe Petetta, assessore alla Mobilità del Comune di Forlì –. Sappiamo che questo creerà disagi nella viabilità, ma abbiamo concordato con Hera la presenza di squadre di movieri per agevolare il flusso veicolare e accelerare le attività in via Colombo, una zona nevralgica di servizi per i cittadini”.

Ma quello in zona stazione non è l’unico cantiere aperto in città. La mappa dei lavori è fitta e in alcuni casi si preannuncia di lunga durata. In via Bertini, ad esempio, a fine agosto sono partite le opere di potenziamento e messa in sicurezza della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche: dureranno sei mesi e interesseranno il tratto compreso tra la rotonda di via Balzella e via Solombrini, fino all’intersezione con via Pacchioni. Altro punto interessato da opere è via Cerchia, dove da giugno Hera sta sostituendo la rete idrica e del gas.

“In questo periodo a Forlì sono attivi numerosi cantieri finanziati con le risorse del Pnrr – spiega Petetta – che dovranno concludersi entro giugno 2026. Siamo entrati nel rush finale: diversi soggetti, da Hera con il teleriscaldamento, al Comune con interventi su strade, scuole, edifici pubblici e piste ciclabili, stanno lavorando per rispettare le scadenze. È inevitabile pertanto – conclude – che ci siano dei disagi, ma questi interventi serviranno a potenziare i servizi per la città”.

Più brevi invece gli interventi di asfaltatura, come quelli di viale Risorgimento in fase di conclusione, e i lavori programmati per oggi in viale Italia e domani in via Salinatore (nel tratto compreso dal civico 91 al civico 67). Con le scuole pronte a riaprire tra poche settimane, chi si muove in città dovrà fare i conti con opere in corso su più zone, che potrebbero rallentare gli spostamenti quotidiani. Qualche buona notizia arriva sul fronte delle opere terminate: dopo due anni si sono conclusi i lavori di riqualificazione di corso della Repubblica, così come quelli in viale Roma per il rifacimento del manto stradale colpito dall’alluvione del 2023.