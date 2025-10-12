Cantieri post frane e non solo: la mappa

Le due alluvioni che hanno colpito la Romagna hanno lasciato non solo un vivido ricordo e comprensibili timori nei cittadini ma hanno anche inferto gravi ferite al territorio. Nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole proseguono i lavori per il contrasto al dissesto idrogeologico. È il sindaco Francesco Billi a fare il punto sui cantieri e sugli inevitabili disagi per temporanee modifiche alla viabilità, soprattutto nelle frazioni collinari. Partendo da via Ciola, "abbiamo già completato l’intervento, con gabbionata, sulla frana principale, ma la strada rimarrà chiusa nel primo tratto, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, per consolidare un’altra scarpata – spiega il primo cittadino –. Dopodiché si aprirà il cantiere di una terza frana a monte, verso via Framonta e, terminata via Ciola, ci si sposterà in via Bernardina".

Capitolo Bagnolo: "permane il senso unico alternato con semaforo, ma il consolidamento e ripristino della murata stradale è in dirittura di arrivo – prosegue la fascia tricolore –. Successivamente si interverrà sulle frane in località Casale, probabilmente senza disagi alla circolazione, e, in ultimo, dovremmo essere in grado di effettuare i lavori di drenaggio stradale e ripristino del tratto di via Bagnolo che si è ribassato durante l’alluvione del 2024". Nello specifico, potrebbe essere necessaria una chiusura stradale di almeno un paio di settimane. "Terremo aggiornati i residenti – promette Billi –. Terminati tutti i cantieri di via Bagnolo ci si concentrerà sul consolidamento, con gabbionata, della scarpata di via Zanetta".

Già conclusi i lavori a Sadurano, sono in corso gli interventi in località Rio Giallo, mentre a breve si dovrebbe inaugurare anche un "impegnativo" cantiere a Sant’Antonio in Gualdo e, di seguito, a Converselle. "Circa i crolli delle mura urbane, permane il restringimento in via Flavio Biondo per il ripristino del muro, rinforzato da micropali in ferro e cemento, mentre dalla prossima settimana si provvederà a ricostruire quanto crollato in via Baccarini a Terra del Sole".

È in fase di progettazione l’intervento su via Monte Birra, violata da una "notevole frana", per cui è stato stanziato un finanziamento governativo per 700mila euro. Se la messa in sicurezza delle zone più fragili del territorio rappresenta la priorità, l’Amministrazione comunale non dimentica gli altri cantieri di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico.

"Nei prossimi mesi contiamo di terminare la nuova mensa scolastica e i lavori di restauro della torre circolare d’accesso alla parte alta del centro storico castrocarese dove, a giorni, inizierà anche l’opera di consolidamento e messa in sicurezza del mastio antico della Fortezza".

Francesca Miccoli