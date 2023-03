Cantieri stradali e disagi evitabili

Con l’arrivo della primavera i cantieri stradali spuntano ovunque. Restringimenti, corsie alternate, a volte semafori: e il traffico va in tilt, soprattutto nelle ore di punta. Se è evidente che i lavori vadano fatti, il problema è ’come’. Perché si continua a notare una mancanza di coordinamento fra enti diversi – per esempio il Comune, la Provincia, Hera, Enel e così via – che comporta contemporaneamente cantieri (e dunque disagi) e brevissima distanza, con la quasi paralisi di interi quartieri. Non credo sia impossibile: le ’stazioni appaltanti’ dialoghino fra loro e cerchino di non gravare troppo sui cittadini.

Filippo Santini