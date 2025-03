Caos biglietti per il derby. Altri ravennati ‘abusivi’

Un nuovo capitolo allunga la complicata telenovela riguardante la prevendita dei biglietti per il derbyssimo della serie D di calcio Forlì-Ravenna che, domenica prossima, emetterà un verdetto significativo nella corsa promozione. Dopo la chiusura forzata della prevendita online, ieri la Questura di Forlì ha rivelato che sono in corso altri accertamenti. Quaranta ravennati avevano acquistato tramite la piattaforma Vivaticket biglietti per la gradinata riservata ai tifosi biancorossi. E non solo.

"Altri 38 tifosi ospiti – scrive la Polizia in una nota – hanno acquistato tagliandi nei settori della tribuna, in violazione alle prescrizioni stabilite che consentono la vendita dei biglietti ai residenti in Provincia di Ravenna solo nel settore riservato agli ospiti", ovvero la parte della gradinata scoperta lato monte. Tutto nasce dal fatto che, a poche ore dalla vittoria nella Coppa Italia di serie D, i sostenitori giallorossi hanno acquistato in massa gli 879 biglietti a loro destinati, esauriti in appena 44 minuti. Poi hanno cominciato a cercarne altri, riuscendo – apparentemente – ad acquistarli a causa di un problema della piattaforma.

A scanso di equivoci, nessun ravennate potrà entrare se non nell’apposito settore a loro dedicato. Per ragioni di sicurezza, per evitare commistioni tra forlivesi e ravennati negli stessi spazi, è vietato l’ingresso a chiunque venga da fuori provincia all’infuori di coloro che hanno già un biglietto. Tutti quelli acquistati in maniera indebita non saranno validi. E i posti vengono rimessi in vendita, a disposizione dei forlivesi. Tutti i tagliandi sono nominativi e non possono essere ceduti.

Dovrà intervenire, adesso, "la società Forlì Calcio "responsabile di tale carenza organizzativa" – scrive la Questura – per "annullare i tagliandi d’accesso alla partita". Non è finita: "Sono in corso, inoltre, approfondimenti investigativi della Digos sulle generalità fornite da alcuni tifosi che hanno indicato luoghi di residenza non veritieri, pur di acquistare i biglietti in settori non consentiti".

Finora nessun tifoso forlivese ha potuto acquistare i biglietti per la partita che, di fatto, potrebbe valere la promozione in serie C. La prevendita, presso la biglietteria dello stadio in viale Roma, scatta da domani dalle 15 alle 18.30, e proseguirà fino a venerdì compreso con gli stessi orari. Sabato, alla vigilia del match, il botteghino del Morgagni aprirà dalle 9.30 alle 12.30. Domenica 23 la biglietteria resterà chiusa. La partita sarà trasmessa in diretta in tv, o in streaming, da Tele Romagna.