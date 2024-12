Caos sul bus, giovani si spintonano a bordo: stop al mezzo per 30 minuti

Forlì, 14 dicembre 2024 – All’improvviso, all'incirca alle 18 di un sabato pre-natalizio, il bus della linea 11 si blocca: resta fermo per almeno 30 minuti lungo via Europa, nel cuore del quartiere Coriano. Nel frattempo arrivano due volanti dalla Questura di corso Garibaldi. Lo stop imprevisto è dipeso da un gruppo di giovani passeggeri, tutti attorno ai 18 anni (qualcuno ancora minorenne), sia italiani che stranieri. A bordo del mezzo di trasporto si sono spintonati: uno di loro ha urtato di peso una paratia interna, piegandola e facendo scattare lo stop. All’arrivo della polizia, alcuni del gruppo sono scappati, dileguandosi nelle viuzze interno, approfittando del buio.

Agli agenti che ricostruiscono l’accaduto, i ragazzi hanno detto che stavano giocando, non è stata una colluttazione tra loro. L’azienda dei trasporti, Start Romagna, ha creduto al racconto, decidendo di non sporgere denuncia. Il danno che ha causato lo stop, insomma, sarebbe stato accidentale e, da un punto di vista economico, comunque di non grave entità. Dopo circa 30 minuti, l’autobus è ripartito.