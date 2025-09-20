Caos cantieri e disagi: "Pnrr, scadenze note: errata calendarizzazione"

L’assessore alla viabilità Giuseppe Petetta l’ha chiamata la "tempesta perfetta", ovvero una concomitanza di lavori stradali da molti ritenuta tale da ingolfare sensibilmente il traffico cittadino. I nodi principali sono due: il cantiere di via Bertini per la realizzazione di nuove fognature e quello di via Colombo, dove Hera sta ampliando la rete del teleriscaldamento. A questi (senza contare altre chiusure di minore entità ma pur sempre impattanti) si aggiunge la chiusura di diversi svincoli della tangenziale, contingenza che riversa in città auto che, altrimenti, l’avrebbero aggirata.

Il tema, particolarmente caldo, è stato portato all’attenzione dell’amministrazione dal gruppo consiliare del Pd che, durante l’ultima seduta del consiglio comunale, ha presentato un question time a nome di Federico Morgagni il quale si è concentrato in particolare sul cantiere di Hera, "il cui avvio, – dice– a partire dalla scorsa settimana, ha provocato fortissimi disagi alla viabilità non solo nelle strade interessate, le vie Colombo e Vespucci, ma in tutta la zona del Foro Boario, Coriano e Musicisti".

In particolare la chiusura di una carreggiata di via Colombo, la cui riapertura è prevista per metà ottobre, "ha bloccato la principale via d’accesso a un’area nevralgica della città, nella quale ogni giorno moltissimi forlivesi si recano per usufruire di servizi sanitari, stazione e scuole". Morgagni sottolinea come "i rallentamenti sono di gran lunga peggiorati dal fatto che, invece che in estate, i lavori sono stati avviati in coincidenza con la ripresa delle scuole e in parallelo con il cantiere che ha bloccato un’altra grande arteria della zona, ossia via Bertini".

Il consigliere dem non è soddisfatto dalle risposte degli amministratori che "hanno minimizzato, per poi nascondersi dietro non meglio precisati ritardi che avrebbero fatto slittare il cantiere, e alla necessità di terminare i lavori finanziati a Pnrr".

Secondo Morgagni le giustificazioni "non reggono", infatti "da anni tutti i cantieri stradali realizzati dalla giunta Zattini sono sistematicamente accompagnati da ritardi, errori nella programmazione, disagi per la circolazione e scarsa informazione dei cittadini, a dimostrazione di evidenti limiti del Comune nel garantire la loro ordinata e puntuale realizzazione". Critiche anche sulla gestione delle opere ascrivibili al Pnrr: "Sono anni che i lavori sono stati finanziati e che si conoscono le scadenze entro cui dovranno concludersi, eppure il Comune non si è preoccupato di provvedere per tempo alla ordinata calendarizzazione della loro realizzazione, anche eventualmente rafforzando le proprie unità tecniche e di progettazione. Il risultato è che, arrivati in vista della scadenza dei fondi, il Comune è ora costretto ad un’affannosa e caotica rincorsa, che genera disagi. Per l’ennesima volta – conclude – abbiamo chiesto alla Giunta di smetterla con le scuse e di garantire almeno l’impegno ad una gestione dei lavori più ordinata e razionale possibile nei prossimi mesi, che altrimenti rischiano di essere ancora più pesanti per la viabilità cittadina".