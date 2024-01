Caos in via Europa, fermati due giovani

Attimi ad alta tensione ieri verso le 18 tra le via Europa e Robert Schuman. Alcuni residenti, dopo una serie di grida, hanno allertato i carabinieri, intervenuti sul posto con due pattuglie.

I militari hanno fermato due ragazzini (non si sa se tra loro ci siano dei minori), portandoli poi in caserma; al momento non è chiaro se i due siano sottoposti a fermo di polizia giudiziaria o se siano invece stati trasferiti al comando di corso Mazzini solo per un riconoscimento formale. In base alle prime informazioni, i due ragazzini avrebbero assalito un paio di loro coetanei – che facevano parte dello stesso gruppo – cercando di strappargli un imprecisato bottino; un assalto che però sarebbe andato a vuoto, visto che gli stessi militari avrebbero parlato di ’tentata rapina’ ai danni di un ragazzino.

I due giovanissimi – italiani – sono stati fermati dopo un breve inseguimento e dopo alcune rapidissime ricerche. In un caso si ipotizzerebbe anche una resistenza al fermo.