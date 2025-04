Caos polizie locali, caccia alle intese. Sos da val Tramazzo e Montone

Restano punti interrogativi sulla nuova gestione dei vigili urbani nei vari paesi dell’entroterra forlivese dopo che l’annuncio che dal 1° aprile non esiste più la Polizia locale dell’Unione. Come sarà riorganizzato, in particcolare, il servizio di polizia municipale nelle vallate del Montone e del Tramazzo-Marzeno, cioè nei cinque Comuni dell’ex Comunità montana Acquachceta (Dovadola, Rocca, Portico, Tredozio e Modigliana)?

Una prima indicazione sulla soluzione a cui puntare potrebbe arrivare comunque in questo fine settimana. Infatti, si terrà domattina (venerdì 4) a Forlì, presso il comando della polizia municipale, una riunione informale fra i cinque sindaci dei comuni dell’Acquacheta con i rappresentanti del Comune capoluogo e i vertici della polizia municipale, per cercare di raggiungere un accordo su due punti: stipulare una convenzione fra i cinque comuni in questione e quello di Forlì per avere innanzitutto lo stesso comandante della Polizia locale; e un’altra convenzione per la gestione informatica delle multe, "perché da soli i piccoli Comuni non riuscirebbero o spenderebbero troppo a gestire questi due aspetti".

Mentre i cinque Comuni potrebbero gestire in forma propria il servizio degli agenti, con varie ipotesi. La prima: i cinque Comuni insieme con i quattro agenti disponibili (due a Modigliana, uno a Dovadola e uno a Rocca San Casciano) si unirebbero per il servizio, inglobando anche il servizio per Tredozio e Portico e San Benedetto, attualmente entrambi sprovvisti di agenti. La seconda ipotesi: si potrebbe svolgere il servizio per vallata: Montone e Tramazzo-Marzeno. In quest’ultimo caso nella vallata del Montone, come ha spiegato ieri il sindaco di Dovadola e presidente dell’Unione, Francesco Tassinari, i sindaci dei Comuni si starebbero confrontando per arrivare ad una convenzione a tre, "inglobando così anche il Comune di Portico e San Benedetto, un ampio territorio con tre paesi e senza vigile".

La delicata e probabilmente però interlocutoria riunione di venerdì mattina a Forlì potrebbe chiarire anche la strada da imboccare non solo per un comandante unico con Forlì e per la gestione informatica delle multe, ma anche come potrebbe risultare migliore il servizio di riorganizzazione delle divise sul territorio dei cinque Comuni dell’Acquacheta. Insomma, tutta la partita è in evoluzione e richiede ancora incontri e confronti prima di risolvere tutta la intricata questione.