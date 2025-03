Caos prevendita ma non si rovini un grande match

Nei mesi scorsi ha destato polemiche lo stop ai tifosi di Rimini nel derby di basket: in quel caso, prevalsero ragioni di sicurezza sull’evento sportivo. Detto che nei precedenti tra Forlì e Ravenna nel calcio c’è sì rivalità ma non scontri, va sottolineato che in vista del 23 marzo si è tutelata una cornice che si preannuncia eccezionale: probabile ‘tutto esaurito’, grande passione, due squadre eccezionali che si contenderanno la promozione in C. Si può? Sì, con regole (e divieti) chiari, controlli e tecnologia. Quest’ultima ha dato problemi, ma paradossalmente dimostra che la ricetta è giusta. Resta il fattore umano: i tifosi di Ravenna hanno provato a prendersi ciò che non dovevano. Nessuno rovini una giornata che può essere storica.