Capi di abbigliamento con griffe false, denunciata una negoziante in centro storico

La Questura ha coordinato i giovedì un servizio straordinario in centro e nella zona attigua alla stazione, con l’impiego di 5 pattuglie tra Polizia di Stato e Locale e Guardia di Finanza. La competenza specifica dei militari delle Fiamme Gialle è stata decisiva in un controllo a un negozio di abbigliamento del centro storico, in cui è stata constatata l’esposizione per la vendita di merce falsamente griffata. Il controllo, esteso al magazzino, ha consentito di rinvenire 258 articoli con marchio contraffatto tra borse, cappelli e vestiti; la merce è stata sottoposta a sequestro e la titolare del negozio segnalata all’autorità giudiziaria per contraffazione e ricettazione. La donna, di origine straniera, verrà deferita anche per resistenza a pubblico ufficiale, per la sua condotta durante e successivamente al controllo.