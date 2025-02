"Capire come si è arrivati a una tragedia simile"

La parola ‘ricordo’ è stata al centro del messaggio della Regione per la giornata di domani, dedicata alle vittime delle foibe. Si tratta di una delle prime ricorrenze in cui Gessica Allegni (foto) è assessora regionale: sua la dichiarazione ufficiale, condivisa con il governatore Michele de Pascale. "Ricordare" significa "commemorare le vittime delle foibe e rinnovare la memoria dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani costretti a fuggire dalle loro terre alla fine della Seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra". Ma anche "capire come si sia arrivati a una tragedia simile", in un luogo che "è stato teatro prima della violenza fascista e poi della tragedia delle foibe perpetrate dal regime titino".