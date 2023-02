Capire il 10 febbraio, a Modigliana nove libri

Nelle foibe della Venezia Giulia che sono profonde buche simili a pozzi delle regioni carsiche, durante e subito dopo la Seconda guerra mondiale furono gettati i corpi delle vittime dei partigiani iugoslavi. A tal proposito, sono nove i libri sulla tragedia delle foibe nella disponibilità della biblioteca ‘Don Giovanni Verità e Accademia degli Incamminati’ di Modigliana, che l’amministrazione comunale, per tutto febbraio, invita a richiedere. E’ questa l’iniziativa scelta per celebrare il ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata del 1945, perché dal 2004 "la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale ‘Giorno del ricordo’ al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".

Così il Comune invita "a ripercorrere le vicende che, dagli inizi del Novecento agli anni ’50, hanno caratterizzato il confine orientale dove si è consumato il dramma di oltre 250mila italiani, costretti a lasciare per sempre le loro case e a prendere la via dell’esilio". L’elenco dei libri disponibili comprende: ‘Foiba Rossa - Norma Cossetto, storia di un’italiana’ di Emanuele Merlino, disegni di Beniamino Delvecchio: romanzo grafico con la biografia della giovane istriana di etnia italiana uccisa da partigiani slavi nel 1943. Gli altri sono: ‘Dove andare, dove tornare’ di Giusy Criscione e Patrizia C. Hansen; ‘Istria grigia’ di Carlo Schreiner; ‘La ragazza di Petrovia’ e ‘La miglior vita’ di Fulvio Tomizza; ‘La bella borghesia’ di Liliana Martissa Mengoli; ‘La memoria dell’esilio. Esodo e identità al confine dei Balcani’ di Pamela Ballinger; ‘Il dolore e l’esilio. L’Istria e le memorie divise d’Europa’ di Guido Crainz; ‘Vento di terra. Istria e Fiume: Viaggio tra i Balcani e il Mediterraneo’ di Paolo Rumiz. Apertura dal lunedì a venerdì dalle ore 15 alle 19 (tel. 0546.941019).

Giancarlo Aulizio