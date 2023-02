’Capire la musica’, sboccia una nuova associazione

Si chiama ‘Capire la musica’ ed è una nuova associazione culturale forlivese, con sede a Bertinoro, capace, nonostante la giovane età, di aggiudicarsi un premio, sotto forma di finanziamento, dal Ministero della Cultura italiano. L’associazione si è costituita all’inizio dello scorso anno è si è aggiudicata un finanziamento di circa 24.000 euro come contributo per le proprie attività. Le domande inoltrate al Mic per questi fondi erano oltre 400, in Emilia-Romagna ne sono state premiate solo due.

La presidente di ‘Capire la Musica’ è Serena Tirapani, da anni impegnata con l’ufficio viaggi internazionali e pellegrinaggi della Diocesi di Ravenna e poi con l’Opera di Religione della stessa Diocesi. Vicepresidente è invece il cervese Matteo Collini, attivo nel mondo della musica dal vivo ed esperto di organizzazione musicale. "Dal punto di vista professionale – racconta la presidente – mi sono occupata negli anni di rapporti con molti Paesi, particolarmente con la Terra Santa, anche collaborando all’organizzazione di tournée musicali e concerti. Ma anche le basiliche ravennati, in alcune delle quali si entra pagando un biglietto, hanno profondi rapporti con il mondo dell’arte e della musica, oltre che con i musei e le mostre. Di qui l’idea di un’associazione che possa collaborare con le realtà esistenti a Forlì, soprattutto con il liceo Canova, con l’istituto Masini e con l’accademia InArte, per favorire la realizzazione di eventi particolari che possano coniugare musica formazione, arte e religione".

Negli ultimi mesi sono stati organizzati seminari, concerti, lezioni e attività collaterali a Ravenna, Brisighella, Tredozio, Portico di Romagna, Casola Valsenio e Cervia. Nel 2022 ’Capire la Musica’ ha partecipato al Corso di perfezionamento di strumenti ad arco tenutosi dal 23 luglio al 7 agosto presso l’istituto Masini dalla Scuola Italiana d’Archi insieme a grandi musicisti quali Stefano Pagliani, Augusto Vismara, Ilya Grubert e Andrea Nannoni.

"Hanno partecipato ai corsi circa 80 studenti paganti – continua Tirapani –, provenienti da tutto il mondo, che per due settimane hanno vissuto a Forlì, lasciando quindi nel territorio risorse importanti per il settore dell’accoglienza, della ristorazione e degli alberghi. Numerosi anche i concerti organizzati con i partecipanti dei corsi sia al Masini che all’Arena San Domenico che sono stati frequentatissimi. Spero quindi che l’iniziativa possa ripetersi nel 2023".

Capire la Musica ha poi partecipato all’organizzazione internazionale del Concerto di Natale Forlì-Betlemme del dicembre scorso e in questi giorni sta collaborando al prossimo concerto di Pasqua.

Matteo Bondi