Capitale della Cultura, ecco il dossier. Mostre su futurismo e patrona. Eventi sul volo e 6 giorni sul liscio

Il dossier che deciderà le sorti di Forlì, aspirante capitale italiana della cultura 2028, è arrivato a Roma giovedì pomeriggio, insieme a quelli delle altre 24 città candidate. Il contenuto, tra progetti già in corso e da sviluppare e nuove idee, è stato presentato ieri sera al teatro Diego Fabbri. Forlì sarà la città capofila di quella che si propone come una "capitale diffusa" perché, oltre alla vicina Cesena, saranno coinvolti una cinquantina di Comuni romagnoli.

Il progetto che li accomuna ha un titolo suggestivo, ‘Sentieri della bellezza’, e si articola in dodici percorsi tematici tra scienza e arte, memoria e innovazione, comunità e natura. Ciascun capitolo contiene un cosiddetto ‘progetto faro’, la maggior parte dei quali si concentrano proprio su Forlì: su questi, dovrà esprimersi la giuria. Innanzitutto il 18 dicembre per definire le dieci finaliste. Poi a marzo 2026 per la vincitrice.

Dentro il dossier c’è tutto: San Domenico, Eridania, Miglio Bianco, l’Ottocento, il Novecento, il liscio, Caterina Sforza e la Rocca, la Madonna del Fuoco. E naturalmente a Cesena la Malatestiana, Rockin’1000, l’abbazia del Monte. Per la presentazione del dossier, la Fondazione Carisp ha già annunciato la grande mostra del 2028: il tema saranno i Futurismi (eventi collaterali anche a Faenza e Lugo). Al San Domenico si vedranno capolavori di Balla, Boccioni, Carrà, Depero, Severini e altri ancora.

La memoria storica è un altro pilastro della candidatura. La casa-museo Villa Saffi sarà al centro di un Museo diffuso dell’Ottocento che racconterà il Risorgimento con nuovi allestimenti e ricostruzioni multimediali. Un capitolo importante riguarderà anche la biblioteca Malatestiana di Cesena, la cui storia sarà raccontata in un docufilm su Rai Cultura. Cesenate è il ‘progetto faro’ del capitolo ‘Polifonia delle parole’, che vedrà la realizzazione di un’edizione speciale, condivisa con Forlì, del progetto ‘Rockin’1000 a tutta musica. A Cesena anche un festival di poesia. Tra le idee per il 2028 c’è anche quella di portare a sei i giorni dedicati al liscio di ‘Cara Forlì’. Alla rocca di Ravaldino tornerà Caterina Sforza: già svelati gli ospiti clou che saranno Paolo Cevoli, Roberto Mercadini ed Elena Bonora, il tutto ambientato in una cittadella in stile rinascimentale. E dato che nel 2028 ricorrerà il sesto centenario della Madonna del Fuoco, patrona della città, una grande mostra a Palazzo del Merenda e una rievocazione scenica della processione del 1636 ripercorreranno la storia del culto popolare. A Cesena, in parallelo, sedici artisti omaggeranno l’eredità spirituale del ‘Monte’.

Il Festival del Buon Vivere s’allargherà a tutta la provincia, e raccoglierà la sfida di parlare di ‘cibo e convivio’, un modo per riproporre al centro dell’attenzione il gastronomo Pellegrino Artusi. Il Parco del Novecento racconterà invece la modernità romagnola tra architetture, colonie marine, siti industriali e resistenze civili, con itinerari guidati e app di realtà aumentata. Spazio anche alla natura e ai cammini, con progetti incentrati sulle Foreste Casentinesi.

Non è finita: la vocazione aerospaziale trova espressione nel percorso intitolato ‘Il volo del futuro’ che coinvolgerà anche Lugo. Nel 2028 sarà completato l’ampliamento del polo tecnologico-aerospaziale di Forlì-Cesena e l’inaugurazione sarà celebrata per tre giorni con il festival ‘Dalla terra al cielo’, tra simulatori di volo, mongolfiere, aquiloni, droni e incontri con astronauti. Sono previste anche visite all’ex Collegio Aeronautico: nello stesso anno s’annuncia l’inaugurazione del Museo dei Mosaici del Volo, sul quale da tempo si cerca un’intesa con la Soprintendenza. E sarà presentato un satellite interamente progettato e testato a Forlì.

La città, oltre che sulla cultura in senso stretto, punta anche sulla rigenerazione urbana. Il mercato ortofrutticolo di viale Vittorio Veneto deve trasformarsi in centro di co-housing per anziani autosufficienti: alloggi affacciati su un cortile-giardino, condiviso con una scuola dell’infanzia con piccola biblioteca-emeroteca, in un incrocio di generazioni in stile scandinavo. Analogamente palazzo Roverella a Cesena diventerà studentato. Mentre l’ex zuccherificio Eridania, messo in sicurezza, ospiterà intanto incontri culturali. La parola, ora, passa ai giurati.