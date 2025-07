Capitale della cultura. Patto tra Forlì e Cesena:: "Insieme per la bellezza"

Più degli step con cui procede il viaggio avviato a marzo della candidatura comune di Forlì e Cesena a capitale della cultura 2028, più ancora del teatrale svelamento del logo avvenuto ieri mattina nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, a Cesena, ieri è emerso il dato politico che sottende al viaggio. E precisamente che l’importante è partecipare insieme, e se anche il successo non arriderà agli alleati competitori, di guadagnato ci sarà il percorso unitario di messa a punto delle politiche culturali tra Forlì e Cesena, viatico per il futuro, almeno si spera. Va ricordato che la manifestazione d’interesse per la candidatura è stata presentata dal Comune di Forlì, condivisa poi con quello di Cesena.

Come ha rimarcato l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni. "Sarà un percorso significativo che in ogni caso consentirà a Forlì e Cesena e al territorio di rilanciare la propria politica culturale, conferendole una prospettiva di lungo termine. Ma naturalmente lavoriamo per raggiungere l’obiettivo più ambizioso". È l’unica candidatura emiliano-romagnola. Perciò, "intendiamo partecipare attivamente a un percorso che dovrà coinvolgere l’intera comunità e le numerose e straordinarie realtà culturali". Dal canto suo il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini si è compiaciuto del fatto che "abbiamo parlato tra noi, Forlì e Cesena, più in questi due mesi che negli ultimi vent’anni".

Erano presenti anche il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il presidente del comitato scientifico Gianfranco Brunelli (forlivese, è l’organizzatore delle grandi mostre al San Domenico) e la coordinatrice della candidatura Francesca Bertoglio, che presentò nel 2021 la candidatura di Brescia e Bergamo. "La candidatura di Forlì condivisa con Cesena a capitale della cultura per il 2028 è una candidatura solidale – ha detto Brunelli –. Condivisione e solidarietà con l’insieme del territorio provinciale e oltre: è doveroso il coinvolgimento della vicina Faenza". Riferendosi a Forlì e Cesena, ha aggiunto che "si tratta di municipalità storicamente spesso divise e in contrapposizione fra loro che oggi cercano strade comuni e trovano in questa occasione il tempo di una sfida emulativa. Condividere significa iniziare a percorrere un cammino comune verso una stessa meta".

Brunelli ha inoltre elencato i nomi dei membri del comitato scientifico, "tutti di altissimo profilo". Altri tre dovranno essere scelti. Ci sono forlivesi, cesenati ed esperti da fuori: Mariangela Gualtieri, Chiara Santini, Cristina Acidini, Daniele Menozzi, Jean-Michel Wilmotte, Carla Icardi e l’ex assessore regionale Mauro Felicori. Spiccano i nomi di Roberto Balzani, docente universitario ed ex sindaco di Forlì; Alberto Casadei, docente di letteratura italiana all’università di Pisa, i docenti di Unibo Enrico Sangiorgi e Paolo Tortora, quest’ultimo alla guida di Ingegneria Aerospaziale a Forlì.

Luglio sarà il mese della condivisione del progetto, prima a Forlì e poi a Cesena. "Il 10 e 11, 16 e 17 luglio – ha spiegato Bertoglio – si terranno quattro tavoli di confronto, due a Cesena e due a Forlì, dalle 17.30 alle 20: ci si può iscrivere a un link". Entro settembre va presentato il dossier completo. Si dovrà lavorare sodo anche d’estate, d’altronde il bando è uscito a primavera.

Poi si è svelato il logo: realizzato dal fumettista Ugo Bertotti, autore di graphic novel e reportage illustrati di forte impatto sociale, il logo è composto dal pittogramma FCC e dalla scritta ’Forlì-Cesena per la Cultura 2028’ sovrastati da tre sinusoidi colorati a simboleggiare il volo della candidatura. I colori utilizzati: fucsia a indicare la Romagna fiorita, giallo cromo che rievoca la nostra terra, il blu ad alludere al mare.

I sindaci Enzo Lattuca (centrosinistra) e Gian Luca Zattini (centrodestra) stanno rodando un’intesa che pare promettere bene, pur se appartengono ad aree politiche antagoniste. "È una sfida che vogliamo affrontare unendo le forze – commentano – perché siamo convinti che il nostro territorio, con la sua storia, le sue energie creative e le sue comunità vive, abbia tutte le possibilità per diventare protagonista di un grande progetto culturale. La canddidatura è già un arricchimento, una leva di sviluppo. Uno degli obiettivi principali di questo percorso è proprio quello di rafforzare l’offerta culturale della nostra terra, prenderne consapevolezza. Siamo convinti che a vincere non sarà il grande monumento, ma la grande idea, la grande bellezza dell’intera Romagna".