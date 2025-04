Capitale della cultura: "Si riaprano i musei chiusi. Priorità alla biblioteca"

L’imminente candidatura di Forlì a capitale italiana della cultura 2028 apre il dibattito su un tema più ampio, sollevato dalla sezione forlivese di Italia Nostra: quello della condivisione dei progetti culturali cittadini. Lo spunto è la riunione organizzata dal Comune lunedì 7 aprile. "Ma Italia Nostra, come anche altre associazioni non è stata invitata". L’associazione, quindi, lamenta una scarsa volontà di dialogo con le realtà che da tanti anni operano sul territorio.

La nota prosegue parlando della candidatura: "Restiamo in attesa di conoscere il progetto e di comprendere come potrà aiutare a superare la grave condizione di inaccessibilità che caratterizza gli istituti culturali cittadini". E poi specifica i punti che Italia Nostra avrebbe voluto toccare il 7 aprile: "Avremmo chiesto di mettere al centro della discussione il patrimonio storico-artistico e posto la questione urgente sullo stato dei lavori in alcuni dei luoghi della cultura, in particolare Palazzo del Merenda, di cui non è noto il progetto complessivo, e Palazzo Gaddi, escluso dai piani di investimento, nonostante il suo prestigio e la fragilità di gran parte degli apparati decorativi. Avremmo suggerito priorità e soluzioni per la valorizzazione del patrimonio dimenticato della città, come quello archeologico, incluso il sito paleolitico di Ca’ Belvedere di Monte Poggiolo, riconosciuto come una delle più antiche attestazioni della presenza umana d’Europa".

Tocca l’argomento anche il gruppo del Pd: "Il percorso può permetterci di prendere consapevolezza dei problemi che riguardano il nostro patrimonio culturale, prima di tutto in termini di fruizione e accessibilità. In questo senso la scadenza del 2028 non deve essere intesa come punto di arrivo, ma come tappa fondamentale di un processo che delinei la Forlì del futuro, capace di investire nella cura e valorizzazione del patrimonio e di ragionare in termini di pianificazione dell’offerta di servizi culturali su una scala territoriale, piuttosto che incentrarsi su eventi estemporanei e di immagine".

La critica riguarda, anche qui, l’aspetto della condivisione con le associazioni e il mondo culturale: "Il sindaco si è presentato una prima volta in Consiglio comunale in modo fugace, annunciando la candidatura, per poi uscire senza aver dato modo di discutere la questione. Si è poi presentato una seconda volta, anche in questo caso a sorpresa, illustrando una lista di cose da fare, per poi uscire dall’aula senza che si sia potuto interloquire sulle proposte avanzate. A nostro avviso è necessario convocare una seduta ad hoc del Consiglio che abbia all’ordine del giorno Forlì capitale della cultura, con tutte le ipotesi di lavoro previste, così come ha fatto anche il Comune di Cesena. Per quanto riguarda, poi, il patrimonio forlivese, "la candidatura dovrà essere motivo per accelerare il restauro di contenitori culturali come Palazzo Albertini, Palazzo Romagnoli, Palazzo Merenda, Auditorium della Musica, e riattivare l’intero circuito bibliotecario e museale, perché una capitale della cultura non può avere tutti i musei e la biblioteca chiusi".