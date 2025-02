Capitale della cultura. Zattini: "La candidatura doppia non è possibile"

Candidatura congiunta sì o no? Di fronte alla manifestazione di interesse di Cesena, arrivata pochi giorni dopo quella di Forlì, ci si trova di fronte a un dilemma: quale delle due deve procedere con le pratiche che potrebbero portare alla consacrazione a capitale italiana della cultura 2028?

E ancora: sarà davvero necessario scegliere, oppure le due città ‘vicine di casa’ potranno correre insieme come fecero Bergamo e Brescia che ottennero il titolo nel 2023? Secondo il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini non ci sono dubbi e non per ragioni ideologiche, ma pratiche: "Abbiamo fatto le opportune verifiche e avuto conferma del fatto che non è possibile sostenere una candidatura multipla".

Anche la doppia elezione delle due città lombarde ha una spiegazione: "L’abbinamento Bergamo-Brescia – spiega Zattini – è stata un’eccezione. Una candidatura nata in via straordinaria dopo la tragedia della pandemia e in deroga rispetto alle normali procedure". La conclusione è una sola: "Alla luce di queste considerazioni, ritengo non congeniale promuovere più candidature espressione del nostro territorio. La nostra decisione di candidare Forlì viene da lontano ed è già stata oggetto di interlocuzione con il Ministro. Nei prossimi mesi, porteremo all’attenzione di tutti i Comuni del territorio un percorso che li coinvolga e li valorizzi, arricchendo la candidatura".

Diametralmente opposta la posizione di Enzo Lattuca, che ricopre il doppio ruolo di primo cittadino di Cesena e di presidente della Provincia: "La strada che vogliamo provare a costruire è quella della candidatura comune tra Cesena e Forlì tenendo in considerazione il fatto che oggettivamente le offerte culturali sono complementari". Lattuca dà anche ragione della candidatura di Cesena che, per tempistiche, ad alcuni è apparsa come uno sgambetto a Forlì: "Non va fatta nessuna dietrologia rispetto a quello che è accaduto: il fatto è che ciascuno dei due Comuni non era a conoscenza che si stesse ideando lo stesso percorso. Si può dunque lavorare per la cooperazione".

Opinioni diverse anche circa le ‘regole del gioco’ citate da Zattini: "Ero parlamentare quando venne fatta la legge sulla capitale della cultura, che non vieta la presentazione di una candidatura comune, ma rilancio e dico che potremmo prendere l’occasione della visita a Forlì del ministro alla cultura Giuli per l’inaugurazione della mostra ai musei di San Domenico per presentargli una lettera in cui chiedere che venga resa ancora più esplicita la possibilità di partecipare uniti. In ogni caso la candidatura unitaria è assolutamente possibile, basta volerlo". Lattuca parla anche di prossimi contatti con Zattini nella volontà di superare possibili difficoltà: "Invieremo una lettera al Comune di Forlì, d’altronde c’è il precedente tra Brescia e Bergamo". A Cesena si voterà oggi in consiglio comunale la mozione per la candidatura, ma le frasi del sindaco cesenate sembrano in qualche modo parlare di una decisione già presa.