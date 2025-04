Capitale italiana della cultura. Ora c’è il bando con le date: il dossier entro il 25 settembre

È fuori il bando per la candidatura a capitale italiana della cultura per il 2028. La prima scadenza da segnare in calendario è il 3 luglio. È questa la dead line entro la quale le città saranno chiamate a inoltrare al Ministero della Cultura la manifestazione d’interesse scritta. Per il dossier vero e proprio, invece, c’è ancora tempo: dovrà essere spedito entro il 25 settembre. Le candidature pervenute entro i termini saranno valutate da una giuria di sette esperti, che esaminerà i progetti e individuerà le dieci città finaliste entro il 18 dicembre 2025. I progetti selezionati verranno approfonditi nel corso di audizioni pubbliche che si svolgeranno in presenza, presso una sede individuata dal ministero, entro il 12 marzo 2026. Entro il 27 marzo 2026, infine, la giuria proporrà al ministro della Cultura la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo e di un contributo di un milione di euro per la realizzazione delle attività progettate.

Queste e altre informazioni sul percorso di candidatura, lunedì scorso sono state condivise dal sindaco Gian Luca Zattini e dal vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno, con oltre 60 associazioni culturali in un incontro pubblico che si è tenuto nel salone comunale. "Questa è un’occasione unica per valorizzare le tante eccellenze storiche, artistiche, museali, paesaggistiche ed enogastronomiche del nostro territorio – ha esordito Zattini –. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, anche dal punto di vista economico, ma nell’affrontare questa sfida, abbiamo bisogno del contributo e dell’esperienza di tutti. Il 2028 sarà un anno molto importante per la nostra città, in cui si intrecciano tre diverse ricorrenze, tutte profondamente significative per la storia di Forlì, che rafforzano il significato intrinseco di questa candidatura. Il 2028, infatti, sarà l’anno di Bourges ‘Capitale europea della cultura’, città con cui siamo gemellati. Nel 2028, inoltre, celebreremo i 600 anni del miracolo della Madonna del Fuoco e i 40 anni dall’assassinio di Roberto Ruffilli". Il sindaco, poi, torna sulla volontà di correre insieme a Cesena: "Assieme a Cesena e a tutto il territorio ci giochiamo le nostre carte, per raggiungere l’obiettivo minimo di entrare nei dieci finalisti – ha concluso Zattini – consapevoli che in ogni caso questa candidatura rappresenta un momento di crescita potenziale per l’intera comunità". Bongiorno, aggiunge: "L’elaborazione del dossier, che ci accompagnerà per alcuni mesi, vedrà la costituzione di tavoli di lavoro con l’obiettivo di generare progettualità strategiche e di fare rete". Il vicesindaco coglie l’occasione per fare nuovamente chiarezza sulle modalità: "La titolarità della candidatura sarà, come prevede il bando del Ministero, di una città, e cioè Forlì. Sono comunque in corso importanti e costruttive interlocuzioni con Cesena, per dare vita a un lavoro di squadra che sappia valorizzare l’importanza e le peculiarità dell’intero territorio".

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha informato i consiglieri comunale dello stato del progetto con una lettera nella quale evidenzia i vantaggi della candidatura comune in termini di economie di scale e di forza della proposta culturale complessiva. E ha ribadito che l’intesa con Forlì è piena: "Abbiamo convenuto che non sia importante chi presenta la domanda, quanto piuttosto quale sia il contenuto del progetto. Un progetto, come detto, che deve trattare le due ‘città sorelle’ – come definite dal Sindaco Zattini – come co-capofila, con pari dignità a livello tanto di risorse quanto di visibilità".

Sofia Nardi