Capitale, obiettivo comune. Siglato il protocollo con Cesena: "Se si vince, si vince insieme"

I sindaci di Forlì e Cesena, Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca, hanno firmato ufficialmente il protocollo d’intesa che porterà alla candidatura congiunta a capitale della cultura 2028. La firma è avvenuta in Provincia: "Un luogo simbolo – come ha precisato Lattuca, che ne è anche presidente – del punto d’incontro tra le due città".

"Tra gennaio e febbraio – Lattuca ripercorre i fatti – Forlì e Cesena, in maniera inconsapevole e indipendente, stavano maturando la stessa idea: quella di candidarsi al titolo. Quando lo abbiamo saputo, abbiamo immediatamente capito come la possibilità di cimentarci separatamente in un progetto che ci avrebbe messo in competizione sarebbe stata impensabile. Si sarebbe trattato di un’azione grottesca e dannosa, che avrebbe dato un’immagine sbagliata dei nostri rapporti. Così abbiamo deciso di procedere insieme, nelle forma previste dal bando". Il bando, di fatto, vuole che sia una sola città ad avanzare la domanda, subito individuata nella più popolosa delle due, ovvero Forlì. "Ma Zattini porterà con sé anche Cesena – ribadisce Lattuca – e non solo: coinvolgeremo, infatti, tutto il territorio, uscendo anche da quello provinciale, cercando di includere tutti i settori culturali. Il protocollo ci garantisce pari dignità: siamo città sorelle".

La parola, poi, passa al sindaco di Forlì: "Se si vince, si vince insieme – comincia –. Questo percorso, qualunque sia il risultato finale, deve lasciarci qualcosa, nella consapevolezza che abbiamo le carte in regola per una corsa non fine a se stessa, ma che può portare anche alla vittoria". Zattini, poi, torna sul rapporto con Cesena: "Storicamente le due città non hanno mai avuto tanti contatti e questa è un’occasione unica per sfruttare al meglio le ricchezze reciproche mettendole a sistema, ma anche per valorizzare le differenze, dato che siamo due amministrazioni politicamente non omogenee avvicinate da un obiettivo comune".

"Con la candidatura congiunta – interviene l’assessore alla cultura cesenate, Camillo Acerbi – dividiamo il peso del rischio e delle spese e al contempo raddoppiamo le possibilità di successo grazie all’unione di due patrimoni unici".

"Quando si affrontano le sfide importanti – concorda il suo omologo forlivese, Vincenzo Bongiorno – il gioco di squadra è fondamentale. Ricordiamo quello che ci disse il ministro Giuli in occasione della sua visita: la città candidata è una sola, ma è il territorio a vincere".

Ma ripercorriamo le tappe salienti: entro il 3 giugno il Comune di Forlì dovrà presentare al Ministero la sua manifestazione d’interesse, poi il 25 settembre è la data limite per presentare il dossier. E proprio il dossier è uno dei protagonisti del protocollo. "Con questa firma – spiegano i primi cittadini – istituiamo formalmente il comitato promotore, formato dai due sindaci e i due assessori alla cultura, ma anche dal presidente del comitato scientifico, che sarà nominato congiuntamente a breve". Il comitato avrà il ruolo di "rappresentare il territorio" e, di fatto, anche di dare forma al dossier. Nel protocollo non ci sono numeri, la somma da investire si vedrà più avanti, ma comunque si accenna anche alla questione economica: "Tutte le spese – puntualizzano i firmatari – saranno condivise equamente". E ora, con l’inchiostro ancora fresco sui fogli, anche la meta finale appare improvvisamente un po’ più vicina.

Sofia Nardi