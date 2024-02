Capodanno cinese. A centinaia per la festa in piazza. E il sindaco ‘risveglia’ il drago

Per gli occidentali le feste sono terminate con l’Epifania, non così la comunità cinese che ha dato il via ieri ai festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno. E per la prima volta tradizioni e colori tipici di questa ricorrenza – chiamata anche Festa della primavera – sono arrivati direttamente in piazza Saffi.

Il pomeriggio è stato organizzato dall’associazione Terra Verde, da tempo impegnata nella promozione della cultura cinese in città, con la collaborazione del Comune di Forlì. Riparati dalla pioggia, sottile ma fitta, sotto il loggiato della piazza, centinaia di membri della comunità cinese hanno onorato la tradizione indossando una sciarpa o un altro dettaglio rosso, colore portafortuna e talismano contro la malasorte. Alcuni bambini, invece, hanno indossato abiti del folklore dalle tonalità chiare e decorazioni dipinte, tra i capelli fiori e nastri.

Intorno alle 15.30 due lunghi draghi hanno preso posto nell’androne del municipio: uno sui toni del rosso con luci colorate lungo il capo, l’altro nelle sfumature del giallo e del rosa. Insieme a loro, anche due leoni dorati dallo sguardo minaccioso. A dare il via ai festeggiamenti è stato il sindaco Gian Luca Zattini con l’assessora al centro storico, Andrea Cintorino, che si sono cimentati nella cerimonia di ‘risveglio’ del drago e del leone per celebrare il nuovo anno in città. Gli amministratori hanno ‘segnato’, con uno speciale pennarello rosso, i grandi occhi sporgenti delle bestie, mentre una traduttrice italo-cinese pronunciava il rituale sulle note di melodie orientali. "Nella nostra cultura il drago rappresenta il coraggio – spiega al microfono l’interprete –, si dice che possa spostare le nuvole, spargere la pioggia ed eliminare gli spiriti maligni".

Il rito beneaugurante ha dato il ‘la’ alla parata attorno all’ovale della piazza, scandito dal ritmo di un tamburo suonato da una giovane di origini asiatiche. Una volta terminato il giro attorno ad Aurelio Saffi, i draghi manovrati dai danzatori con lunghi bastoni di bambù e alluminio si sono esibiti in una danza vorticosa sul tamtam sempre più incalzante del tamburo e dei piatti. Il pomeriggio è terminato con la tradizionale danza dei leoni interpretati da quattro artisti marziali, due per ogni maschera, che hanno fatto divertire grandi e piccoli. Dalle grandi bocche pelose hanno poi lanciato mandarini alla folla come frutto simbolo di fortuna e ricchezza e srotolato un lungo drappo viola con alcuni ideogrammi di buon anno.

Forlì e la Cina non sono mai state così vicine: i festeggiamenti di ieri sono il segno dell’integrazione di due culture. Soddisfatto anche il sindaco Zattini: "La comunità orientale a Forlì è numerosa e queste celebrazioni rinforzano i rapporti tra le persone – sottolinea il primo cittadino – e ci fanno crescere insieme". Al termine delle celebrazioni, al sindaco è stato chiesto di fare gli auguri di buon anno in lingua cinese di fronte alle telecamere di un’emittente asiatica. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto, aiutato nella pronuncia dal vicepresidente dell’associazione Terra Verde, il messaggio è stato registrato, pronto per essere trasmesso in un altro continente, con grande soddisfazione di tutti i protagonisti.

In serata le celebrazioni si sono spostate negli spazi della Fiera dove è stata organizzata una cena con piatti tradizionali e danze con costumi tipici.

Valentina Paiano