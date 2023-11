Capolavori in prestito: "Siamo una città d’arte"

Da giugno 2019 ad oggi, sono 162 le opere appartenenti al patrimonio artistico dei Musei Civici e della Biblioteca Saffi di Forlì date in prestito a importanti musei e istituzioni culturali in occasione delle più grandi mostre in Italia e all’estero.

L’elenco di opere (e relative destinazioni) è piuttosto lungo: decine di disegni, acquerelli, dipinti, gessi, statue in bronzo, oli su tela e tempere ‘made in Forlì’. Tra le ‘firme’ più importanti andate in prestito ci sono Beato Angelico, Guido Cagnacci, Lorenzo Costa, Giovanni Fattori, Giacomo Balla, Adolfo Wildt, Albrecht Durer, i disegni di Felice Giani e quelli di Romolo Liverani. Inoltre, sono stati prestati due affascinanti capolavori come la Dama dei gelsomini e il Pestapepe, insieme ad alcuni capolavori della Collezione Verzocchi.

Tra le destinazioni, il Comune elenca alcune delle più prestigiose: Firenze con la Galleria degli Uffizi e il Museo Nazionale di San Marco; Parigi con il Louvre; Varsavia, dove si sono aperte le porte del Castello Reale; mentre a Milano Forlì è stata esposta al Castello Sforzesco e alle Gallerie d’Italia. E ancora: Torino con la galleria di arte moderna, Bologna con la Pinacoteca Nazionale, Ferrara con Palazzo dei Diamanti, Trento e Rovereto con il Mart, Genova con il Palazzo Reale, Mantova con Palazzo Te, Siena con Santa Maria della Scala, Gubbio con Palazzo dei Consoli, Macerata con Palazzo Buonaccorsi, Ravenna con il Mar. Da sottolineare che anche il San Domenico, con le mostre su Dante e la Maddalena, ha ospitato opere cittadine.

"Il Comune di Forlì, in questi anni, ha rivolto particolare attenzione a intraprendere e coltivare rapporti di collaborazione con istituti museali di tutta Europa – spiega l’assessore Valerio Melandri –. Questo testimonia l’importanza e il valore dei capolavori conservati nelle collezioni comunali e il riconoscimento di Forlì come città d’arte a livello nazionale e internazionale". Non solo: "La partecipazione a queste mostre costituisce uno strumento importante di valorizzazione e promozione della città di Forlì".