"Caporalato, un male barbaro" Patto interforze per debellarlo

Non ci sono più "i caporali col bastone"; ma la piaga del caporalato e il relativo lavoro nero con annesso sfruttamento delle persone "è rimasto eccome, anzi è mutato assieme alla nostra società. Oggi spesso i ’caporali’ non sono più persone fisiche ma società o finte coop che operano come un algoritmo, e di sovente ’svaniscono’ a ogni genere di controllo. Qualche volta anche per chi fa le indagini è difficilissimo rintracciarli".

Il capo della procura di Forlì, Maria Teresa Cameli, delinea in questo modo il flagello del caporalato, che nella nostra provincia, ammette il magistrato, "è comunque in continua e pericolosa espansione, e attacca ogni ambito dell’economia, non solo agricoltura o edilizia come un tempo, affliggendo così anche settori, come il terziario o quello dei servizi, dei trasporti, un tempo esenti da questo che è un regime barbaro, che ci portiamo dietro fin dall’inizio del secolo scorso e che vogliamo, per quanto è nelle nostre possibilità, debellare".

Il magistrato parla così a margine del summit a palazzo del Governo dov’è stato siglato ieri mattina l’accordo di collaborazione "in materia di prevenzione e repressione di fenomeni di grave sfruttamento lavorativo e caporalato", alla presenza del prefetto Antonio Corona, dei vertici delle forze di polizia, statali e locali, dei rappresentanti della Ausl Romagna, dell’Ispettorato territoriale del lavoro, dell’Inps, dell’Inail, delle organizzazioni sindacali confederali, nonché dei referenti del ’Sai-Sistema di accoglienza e integrazione dei Comuni di Forlì e di Cesena’. Si tratta di un’alleanza interforze che ha lo scopo di agire in simultanea e in maniera sinergica contro il caporalato.

Lo stesso prefetto Corona ha evidenziato come l’accordo "prevede forme di coordinamento per consentire l’efficace prevenzione e repressione dello sfruttamento lavorativo".

In base ai dati forniti dal capo della procura Cameli, i procedimenti instaurati presso l’ufficio requirente del tribunale di Forlì, per il reato di caporalato, nel 2019 le inchieste aperte sono state 18, di cui 5 con rinvio a giudizio e uno concluso con l’applicazione di una misura cautelare); nel 2020 i procedimenti sono stati 7, di cui 3 con rinvio a giudizio e 5 che hanno portato all’applicazione di misure restrittive e 2 all’applicazione di misure cautelari; nel 2021 invece, causa il ristagno dell’economia dovuto al covid, le indagini sono state 6 di cui 3 con rinvio a giudizio. Nel 2022 invece riecco il balzo in avanti, con 8 inchieste. "I lavoratori vittima del caporalato? – conclude Cameli –. Spesso immigrati, i più fragili. Ma è difficile, anzi impossibile quantificarli".