Capossela e Finardi a Modigliana: "La musica cura una terra ferita"

"Non si possono bloccare le frane con la musica, certo, ma con la musica si può provare a creare una barriera, una specie di blocco, che impedisca a un paese, a una zona, di cadere ulteriormente in basso". Parola di Vinicio Capossela che, insieme a tanti altri artisti, ha deciso di suonare gratuitamente in questi giorni a Modigliana, paese delle frane e del territorio martoriato, grazie al rapporto di fiducia creatosi con Don Antonio Gramentieri, promotore per 21 anni di Strade Blu, di un festival di rinascita intitolato ‘Terra Mossa’.

"Con ‘Terra Mossa’ – continua Capossela – proviamo a fermare la forza di gravità, una forza che dopo eventi di questo tipo continua a portare verso il basso, proviamo a riempire di musica i buchi e le ferite che si sono creati nel territorio, riempirli di persone, cose belle e attenzioni. E una volta che il buco comincerà ad essere colmato si potrà cominciare a costruirci qualcosa di nuovo sopra". Per Eugenio Finardi, invece, "la musica, e la cultura in generale, sono segnali di cura di un territorio. La cura è il contrario dell’abbandono. La collina storicamente soffre di abbandono più della pianura, gli eventi meteo che sono capitati sono sicuramente straordinari, forse non serve nemmeno cercare delle colpe, anche se ci siamo dimenticati come ci si prende cura di certi territori. Quando sono in tour ci ritroviamo in tanti luoghi della collina italiana, in ogni strada si può vedere qualche crepa, qualcosa destinato ad andare in difficoltà alla prima perturbazione. Fenomeni che diventeranno sempre più frequenti. Ormai è una costante, questa volta è capitato alla Romagna. Quando tutto crolla, in primis il morale, la musica è sempre una cosa che viene in aiuto".

Capossela e Finardi si esibiranno domani dalle 21 preceduti da Fry (Modena City Ramblers) e Sam Paglia Trio, ma dalle 16,30 inizieranno altri sette concerti. Il programma, iniziato giovedì col successo di Bob Malone e Fabio Mazzini, prevede oggi alle ore 16,30 The Country Owls, Enrico Cipollini, Stiv Cantarelli, Stella Burns, Elisa Ridolfi e Stefania Paterniani, e dalle 21,30 Giulio Cantone, Paolo Bonfanti, Hotel La Salle, Giacomo Toni e Aloisi (Il Pan del Diavolo). Martedì chiusura dalle ore 21 con Rio Sacro e The Last Coat of Pink.

‘Terra Mossa’, organizzato da Pro loco e Big Ben APS col patrocinio del Comune, è a offerta libera, l’area food and drink dal pomeriggio è gestita dalla Pro loco nel mercato coperto. La libreria-atelier ‘Bauci Città’ e lo studio dell’artista Chiara Lecca sono in modalità open studio con presentazioni inediti, libri, creazione di pezzi unici. Aperti i musei, in caso di maltempo i concerti si svolgeranno al teatro dei Sozofili.

Giancarlo Aulizio