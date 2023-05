Cappelli e t-shirt per aiutare i ragazzi con disagi psichici

Sono in vendita dal 2 maggio, sul sito ufficiale di Baldoni Bike shop, le maglie da ciclismo e il berretto con logo ‘Aracataca’ appositamente realizzate, in edizione limitata, per il viaggio di Jovanotti dalle Ande all’Amazzonia, raccontato nella docu-serie omonima. L’intero ricavato sarà devoluto all’organizzazione no-profit ‘C’è da fare’, fondata dal comico genovese Paolo Kessisoglu, nel 2019, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinarsi alla comunità di Genova, colpita dalla tragedia del crollo del ponte Morandi. Oggi l’associazione ha come focus principale gli adolescenti e vuole essere un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze in difficoltà,

in particolare di tipo psicologico e psichiatrico. La onlus collabora con l’ospedale Niguarda di Milano per creare un nuovo protocollo sanitario di supporto ambulatoriale ad alta intensità, mai concepito prima d’ora negli ospedali italiani. "Il nostro sito è andato in tilt a poche ore dall’apertura delle vendite, l’adesione è andata ben oltre le aspettative", sorride Augusto Baldoni. "Lorenzo tiene particolarmente ad associare un’iniziativa benefica a ogni suo viaggio e noi siamo felici di dare il nostro contributo per la sua ottima riuscita".

Maddalena De Franchis