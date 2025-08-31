Caproni, ali spezzate. Nelle gallerie si fa alta ricerca. Ma la fabbrica rischia il crollo

C’è un luogo tra le colline forlivesi in cui gli echi del passato si propagano fino al presente, quasi sovrastandolo. Predappio, una ‘città di fondazione’ nata dall’ampliamento della piccola frazione di Dovìa per volontà del suo esponente più celebre, Benito Mussolini. Ricorrevano proprio ieri i 100 anni dalla cerimonia di inaugurazione, l’inizio di una storia complicata, con la quale Predappio fatica ancora oggi a fare i conti.

Da un lato ci sono i pellegrinaggi annuali, orde di nostalgici che arrivano da tutta l’Italia per visitare i posti in cui il duce è nato ed è sepolto, dall’altra la difficoltà di gestire gli edifici lasciati in eredità dal Ventennio. Il primo esempio che viene in mente è la Casa del Fascio, il cui rilancio come museo del Novecento è ben lontano dal concretizzarsi. Ma ce n’è anche un altro, meno visibile a chi percorre le vie del centro abitato. Lungo la strada che porta a Predappio Alta, a un certo punto ci si imbatte in due scenari che non potrebbero essere più diversi tra loro di così. Da un lato un centro di ricerca all’avanguardia, gestito dall’università di Bologna, dall’altro una vecchia fabbrica abbandonata, in stato di degrado.

Eppure queste due strutture hanno un’origine comune: negli anni ‘30 Mussolini fece costruire una grande fabbrica aeronautica nel suo paese natale, affidando la direzione del progetto a Giovanni Battista Caproni, uno dei nomi più illustri dell’aviazione italiana, conosciuto e ammirato in tutto il mondo.

Per proteggere la produzione degli aerei durante la guerra, il regime fece poi scavare due grandi gallerie nella collina di fronte alla fabbrica. Al suo pieno potenziale lo stabilimento arrivò a impiegare oltre 1400 dipendenti. Nell’estate del ‘44, tuttavia, i tedeschi smontarono i macchinari e li portarono via, mettendo fine alla produzione. Nel dopoguerra sopravvisse la falegnameria ‘L’Arte’, vi si insediò l’olandese Matton, che aprì i primi incubatoi di polli a Forlì e, successivamente, il complesso fu riconvertito in fungaia, andando poi incontro a un lento declino.

Ma è negli anni Duemila che la storia della Caproni si separa in due strade diametralmente opposte: l’università di Bologna acquista infatti le gallerie, dando inizio al progetto ‘Ciclope’, che trasforma uno dei due tunnel in una ‘galleria del vento’. Il laboratorio diventa presto una moderna infrastruttura di ricerca sulle turbolenze.

E la fabbrica? Abbandonata e chiusa da decenni, esposta alle interperie e a un graduale decadimento, con tutte le aste per l’aggiudicazione andate deserte. Negli ultimi sei mesi la pericolosità dell’edificio, a rischio crolli, ha spinto il sindaco di Predappio, Roberto Canali, a segnalare la pericolosità della situazione al Demanio a Bologna, proprietario dell’edificio. Il Demanio ha quindi stanziato 150mila euro per la manutenzione della facciata, affidando i lavori alla ditta Technologica che ha sede proprio a Predappio. Tuttavia, c’è chi ritiene insufficiente questo intervento di messa in sicurezza.

Il fascino dell’ex fabbrica Caproni riesce ancora, nonostante tutto, a catturare tante persone. Tra queste c’è Amin ‘Della Caproni’, giovane predappiese che all’età di 11 anni ha visto per la prima volta lo stabilimento e se ne è subito innamorato, tanto da dedicargli il proprio nome d’arte e il gruppo Facebook ‘Caproni, le ali della Romagna’, su cui pubblica quasi quotidianamente post relativi alla fabbrica, spesso volti a segnarlarne le condizioni di degrado.

Secondo Amin il cantiere "è invasivo e rischia di accelerare i tempi del crollo", oltre ad essere emblema "di una volontà di non recuperare uno storico immobile che potrebbe aiutare lo sviluppo turistico di Predappio". Il futuro della Caproni appare oggi quantomai incerto e spinge a chiedersi se costruzioni di questo tipo vadano considerate semplici edifici, che possono essere abbandonati a se stessi quando cessano la loro funzione. O se, invece, rappresentino qualcosa di più, luoghi della memoria da preservare e popolare di nuova vita.