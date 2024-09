‘Cara Forlì’, al via la kermesse. Sul palco Vandelli e i Santa Balera

pronto per la due giorni della kermesse dedicata al liscio, ’Cara Forlì’. Dopo il successo degli anni scorsi, l’edizione 2024 è dedicata a una speciale ricorrenza: i 70 anni di ‘Romagna mia’. Nata dal genio del maestro Secondo Casadei, il brano ha fatto la storia della musica italiana, diventando inno di un popolo e di una terra.

Si parte oggi pomeriggio alle 17.30 in piazza Saffi con la Banda Città di Forlì, Civitella e Cusercoli. La serata proseguirà sul palco con un ospite d’eccezione, Maurizio Vandelli, celebre frontman degli Equipe 84. Tornerà sul palco, dopo il successo dello scorso anno, anche l’Orchestra Cara Forlì, formata, tra gli altri, da Moreno Conficconi e Danilo Rossi. Il complesso è impegnato in un progetto culturale di recupero e riscoperta degli spartiti musicali del maestro Carlo Brighi, conservati presso la biblioteca comunale Saffi. La novità di questa sera sono i giovani talenti del complesso ’Santa Balera’: la ‘gen Z’ del liscio, un gruppo di ragazzi che riproporrà in chiave moderna e nuova i brani della tradizione. Ad accompagnarli sul palco anche i big del liscio come Roberta Cappelletti, Mauro Ferrara, Luana Babini, Fiorenzo Tassinari, Claudio Bruciaferri. Ospite speciale della serata Maurizio Tassani.

A condurre la manifestazione sarà Giordano Sangiorgi, patron del Meeting delle Etichette Indipendenti, con la partecipazione di Letizia Valletta Casadei. Piazza Saffi si trasformerà in una balera sotto le stelle con due piste da ballo allestite per chi vorrà divertirsi insieme ai maestri e ai ballerini delle scuole di danza ‘Le Sirene Danzanti’ e ‘New Dance Studio’ di Rimini. Durante le due serate verrà presentato il nuovo libro del giornalista Mario Russomanno, che celebra la storia dell’iconico brano romagnolo. Il volume, dal titolo ’70 anni con Romagna Mia – I dieci segreti di un mito’ sarà disponibile gratuitamente all’Ufficio Turismo (piazza Saffi 8).

Dalla kermesse è partita la proposta di candidare il liscio a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, attraverso il sito www.vailiscio.it. Il portale, curato dalla Regione Emilia-Romagna, nasce per favorire la condivisione e la raccolta di notizie, video, fotografie, documenti e curiosità del ballo simbolo della Romagna. L’evento proseguirà anche domani sera con la musica di Mirko Casadei e la sua Big Band. L’ingresso alla manifestazione è gratuito ma è consigliata la prenotazione per avere il posto a sedere riservato. Per informazioni: 0543.712362, iat@comune.forli.fc.it.

Valentina Paiano