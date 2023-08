Cara Forlì, cresce l’attesa Liscio, conferme e novità

Cominciano le anticipazioni in vista della grande festa del liscio ‘Cara Forlì’ che prenderà il via in piazza Saffi sabato 2 e domenica 3 settembre. L’evento a ingresso gratuito vedrà la presenza di ospiti d’eccezione come Enrico Ruggeri e Mirko Casadei. Questa edizione della kermesse è dedicata espressamente ai ‘giganti del liscio’: Carlo Brighi in arte Zaclèn, Secondo Casadei e Raoul Casadei. La rassegna vede l’esordio dell’‘Orchestra Cara Forlì’ diretta da Moreno il Biondo, fondata per l’occasione a chiusura di un progetto culturale di recupero e riscoperta degli spartiti musicali del maestro Carlo Brighi, conservati presso i Fondi Antichi della Biblioteca Comunale Saffi.

Non mancheranno momenti particolarmente iconici ed emozionanti quali l’incontro inedito tra il violino del 1947 di Secondo Casadei, suonato da Danilo Rossi, prima viola della scala di Milano e e la chitarra modello Gibson 335 del 1968 di Raoul Casadei, suonata da Alfredo Nuti, chitarrista d’avanguardia musicale. Tra gli ospiti, oltre alle grandi ‘signore del liscio’ Luana Babini, Roberta Cappelletti e Patrizia Ceccarelli, il 3 settembre è previsto anche il big Mauro Ferrara, voce storica della Romagna. Nel corso della sua lunghissima carriera, Ferrara è stato per 5 anni il cantante della mitica orchestra di Vittorio Borghesi per poi passare per oltre 25 anni all’Orchestra del Re del Liscio Raoul Casadei, diventandone la voce ufficiale delle interpretazioni più storiche dell’orchestra, dalla ‘Ballata del camionista’ ad ‘Amico sole’, per tornare sempre all’immortale ‘Romagna mia’ che gli ha permesso di ricevere da Riccarda Casadei, figlia del grande Maestro Secondo Casadei, il riconoscimento di ‘Voce di Romagna mia nel mondo’. Dal 2000 fonda una sua orchestra mentre pochi anni dopo si fonde con Moreno il Biondo e Fiorenzo Tassinari per creare l’Orchestra Grande Evento ed arrivare poi agli Extraliscio, il progetto prodotto da Elisabetta Sgarbi coordinato da Mirco Mariani che ha conquistato il pubblico al Festival di Sanremo del 2021.

Sul palco saliranno altre personalità del momento, come Renzo il Rosso, che torna sul palco con la sua straordinaria tromba, e la potentissima e inconfondibile voce del grande Frank David, tutti e due in cartellone sempre il 3 settembre. Ci sarà spazio anche per la lirica con il tenore Maurizio Tassani che il 2 settembre proporrà alcune versioni liriche di brani storici del liscio. Per avere un posto a sedere riservato è consigliata la prenotazione al numero 0543.712362.