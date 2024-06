Carabiniere travolto a un posto di blocco, arrestato l’investitore

Forlì, 25 giugno 2024 – Non si placa lo sgomento a Castrocaro Terme per il deliberato investimento del comandante della locale sezione dei Carabinieri, Daniele Bongrazio. Sabato sera, infatti, il luogotenente è rimasto vittima di un episodio a dir poco sconcertante: mentre in paese impazzava la cena celeste, organizzata in seno alla festa del circuito termale dell’Emilia Romagna, intorno alle 22 Bongrazio si trovava in pattuglia a presidiare via Matteotti, la strada che un tempo ospitava il rinomato ristorante La Frasca. Una serata apparentemente come tante altre la cui tranquillità, però, è stata turbata in seguito a un controllo di routine andato storto.

Nei pressi del capolinea dell’autobus 91, i Carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo un castrocarese che, rifiutatosi di mostrare i documenti avrebbe apostrofato i militari dell’Arma prima di allontanarsi. Ripartito senza farsi identificare, dopo pochi metri l’uomo è tornato indietro e ha i nvestito Bongrazio. Una scena alla quale avrebbe assistito anch e un residente affacciato al balcone di un’abitazione vicina.

Il comandante , giunto in Romagna da Finale Emilia a fine 2021, è caduto rovinosamente sull’asfalto e ha riportato un trauma cranico e la frattura di un gomito. Ricoverato all’ospedale Morgagni- Pierantoni di Forlì e giudicato guaribile in 30 giorni circa, Bongrazio ha ricevuto numerosissimi attestati di vicinanza e solidarietà.

“Ho appreso solo sommariamente dell’episodio sabato sera, mentre era in corso la notte celeste – ha dichiarato il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi –. Domenica ho contattato il comandante per sincerarmi delle sue condizioni di salute. Nonostante l’accaduto, l’ho sentito sereno, anzi ha voluto subito tranquillizzare me e l’amministrazione, sottolineando che anche questo fa parte del suo dovere. Credo che le aggressioni contro le forze dell’ordine siano inaccettabili – conclude il primo cittadino – e auspico che la giustizia faccia il suo corso".

Allontanatosi dal luogo del fatto, l’investitore, nativo del sud Italia ma residente a Castrocaro da tanti anni, è poi stato presto intercettato da un’altra pattugliaed è stato tratto in arresto. Attualmente si trova ai domiciliari in attesa di giudizio. Nel volgere di poche ore la notizia è rimbalzata anche sui media nazionali.