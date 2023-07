Carabinieri, 3 arresti e 10 contravvenzioni in Provincia

Il comando provinciale dei carabinieri nelle giornate di giovedì e venerdì ha disposto un controllo del territorio straordinario in tutta la Provincia con l’impiego di 35 militari e 17 automezzi. Nei Comuni di Forlì, Cesena e Cesenatico sono stati arrestati 3 cittadini stranieri per aver commesso dei reati in materia di stupefacenti, ricettazione, falsa testimonianza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Inoltre sono state denunciate in stato di libertà 3 persone: due maggiorenni, per furto e disturbo alle persone e un minore per porto abusivo di armi e oggetti ad offendere, dopo essere stato trovato in possesso di un mazza telescopica. L’attività ha portato a 10 contravvenzioni e il ritiro di due patenti di guida.