Carabinieri denunciano legale e medico per palestra a Forlì

I carabinieri dei Nas (Nucleo antisofisticazione) hanno denunciato due persone a piede libero; si tratta del legale responsabile di una palestra per aver attivato al suo interno un ambulatorio – in assenza delle previste comunicazioni alle competenti autorità sanitarie e amministrative – e un medico, per aver utilizzato il suddetto locale per effettuare visite di idoneità medico-sportiva.

L’operazione rientra una più ampia inchiesta sviluppata nelle province anche nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. In tutto sono stati ispezionati 34 obiettivi, tra palestre e centri sportivi. In tutta Italia le verifiche hanno interessato 413 centri sportivi, accertando violazioni in 118 di essi; 7 sono sono stati sospesi.