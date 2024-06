Carabinieri di Tredozio, nuova comandante

Nuovo comandante per la stazione carabinieri di Tredozio: si tratta del maresciallo Paola Cazzato, 26enne originaria della provincia di Lecce. L’ispettrice, dopo aver frequentato nel triennio 2020/2023 il decimo corso intitolato alla medaglia d’oro al valor militare ‘Luogotenente Marco Coira’ presso la Scuola Marescialli di Firenze, nel mese di luglio 2023 è stata destinata quale vice comandante della stazione carabinieri di Castrocaro Terme, "dove ha dato subito prova delle proprie qualità umane e professionali, ottenendo ottimi risultati anche sotto il profilo operativo", come spiegano i superiori in una nota del comando provinciale, che aggiunge: "Sono queste le qualità che le hanno consentito di essere notata dai propri superiori, fino poi a giungere in brevissimo tempo al prestigioso incarico". Il maresciallo in questi giorni discuterà la tesi del master in ‘atti persecutori’, presso l’università UniCusano, per poi proseguire gli studi in Biologia.

Il maresciallo è la prima donna al comando di una stazione di carabinieri nell’ambito della compagnia di Forlì e la seconda nella nostra provincia. A porgere gli auguri di un buon lavoro c’era ad accoglierla a Tredozio anche il neo sindaco Giovanni Ravagli, con il comandante della Compagnia carabinieri di Forlì, tenente Giovanni Schilleci.