Carabinieri, fanfara all’Ariston: "Guido l’orchestra a cavallo. Presto potrei battere il record"

Il forlivese Fabio Tassinari, luogotenente della fanfara del 4° reggimento a cavallo dei Carabinieri ha aperto ufficialmente, suonando la marcia d’ordinanza ‘La fedelissima’, la 74ª edizione del festival di Sanremo.

Classe 1969, nato e cresciuto in città, ha ben presto raggiunto i più alti gradi nell’Arma, fino ad arrivare al comando della banda che storicamente apre tutte le manifestazioni di alta rappresentanza del Paese. Oltre cento esibizioni all’anno, portando la musica italiana sui palchi più famosi del mondo.

Tassinari, qual è stato il percorso che le ha permesso di essere oggi al comando della fanfara a cavallo dei Carabinieri?

"Da ragazzo, ho frequentato l’ex istituto magistrale ‘Marzia degli Ordelaffi’ (l’attuale Liceo classico in viale Roma) e contemporaneamente seguivo le lezioni del liceo musicale ‘Masini’. Ho continuato a formarmi a Pesaro e a Firenze. Poi grazie al servizio militare sono entrato nei Carabinieri. Nel 2001, l’Arma cercava la figura di un capo fanfara per il 4° reggimento a cavallo. Da allora porto avanti il mio impegno nella banda".

È un ruolo che sente nelle sue corde?

"Sì. Con il passare degli anni mi sento sempre più responsabile di portare esibizioni di qualità sempre maggiore. Tra poco più di un anno supererò anche un record".

Quale?

"Il primato di essere il carabiniere con più anni di servizio al comando della fanfara a cavallo. Finora, il miglior risultato è stato del luogotenente Domenico Di Martino, che ha 93 anni e ha guidato la banda per 25 anni".

Quanti membri conta l’orchestra?

"La banda ha in totale 29 militari. È aperta a uomini e donne, provenienti da tutta Italia".

Come siete arrivati a esibirvi a Sanremo?

"Amadeus ha potuto apprezzare la nostra musica durante la presentazione ufficiale del calendario dei Carabinieri. In quell’occasione ha chiesto al comandante generale di avere la fanfara nella serata d’apertura del festival. Amadeus ha un legame particolare con i cavalli dell’Arma".

Cioè?

"È figlio di istruttore di cavalleria e lui stesso è un bravissimo cavaliere. Non solo, anche nella famiglia di Marco Mengoni c’è un carabiniere a cavallo".

Ci sono state difficoltà nella preparazione all’esibizione?

"Siamo partiti da Roma, è stata un’operazione senza precedenti nella storia del festival. Nessun corpo militare era mai riuscito a portare 25 cavalli all’Ariston. Non è stato semplice, sia per la distanza da percorrere sia per una questione di spazi. Alla fine, dopo diversi sopralluoghi, siamo riusciti a creare una figura armonica che ha esaltato la melodia suonata".

Allo spettacolo era presente anche il cane Briciola, la vostra mascotte. Come mai siete così legati a questo portafortuna?

"È dagli anni ’70 che c’è questa tradizione. Il cane aveva, e ha ancora, il compito di avvertire i militari qualora un cavallo fosse libero per le scuderie. Inoltre, l’Arma cerca di sensibilizzare il Paese sull’importanza dell’adozione degli animali abbondanti".

Tassinari, lei ha portato la musica italiana in tutto il mondo. A quando uno spettacolo a Forlì?

"Non siamo mai venuti in città, siamo stati a Cesena per un carosello storico. Mi piacerebbe molto realizzare un’esibizione con la banda in piazza Saffi. Mai dire mai".