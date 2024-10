Carabinieri, territorio al setaccio. Alcol e spaccio: quattro denunce

I carabinieri di Forlì hanno predisposto, nel territorio del capoluogo e dei comuni limitrofi, una mirata attività di controllo straordinaria finalizzata al contrasto delle condotte violente nonché dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e della guida in stato di ebbrezza e alterazione psico-fisica.

Tra le altre operazioni, i militari hanno denunciato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza (un 43enne ed un 24enne: per entrambi è scattato il provvedimento del ritiro della patente di guida); un 46enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; e un 29enne per evasione dagli arresti domiciliari e violazione divieto di accesso ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico trattenimento; il giovane era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e nel corso delle ricerche svolte dai carabinieri è stato rintracciato in un bar.