Carburanti agricoli, un aiuto dal Parlamento

Piccolo sospiro di sollievo anche per gli agricoltori forlivesi. Nel Decreto Milleproroghe, che sarà discusso oggi in Parlamento, c’è l’emendamento che proroga al 30 giugno 2023, anziché al 31 marzo, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto dei carburanti agricoli.

"Il caro carburante nel 2022 ha messo sotto pressione le aziende agricole e anche in questi primi mesi dell’anno il costo del gasolio per i mezzi agricoli resta uno scoglio – dice Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – . Si tratta di una risposta parziale ma comunque importante per affrontare un nodo complesso come l’aumento dei costi energetici per le aziende agricole, di cui i carburanti sono una parte".

Tra gli altri emendamenti votati sono presenti le proroghe agli incentivi per gli investimenti in colture arboree pluriennali, come oliveti, vigneti e frutteti.

Prorogata anche la validità dei patentini per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fito-sanitari fino al 30 giugno 2023 "in questo modo – dice l’associazione – si può garantire al sistema della formazione il tempo necessario a smaltire il grande numero di autorizzazioni in attesa di rinnovo".