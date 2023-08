Carcere, niente sovraffollamento "Ma c’è carenza di personale"

di Sofia Nardi

La vita in carcere a Forlì tra luci e ombre: quello che funziona e quello che, invece, va rivisto. Sono molte le sfaccettature che emergono dalla relazione dei membri del consiglio generale del partito Radicale, Maura Benvenuti, Vito Laruccia e Ivan Innocenti, i quali ieri hanno fatto visita alla casa circondariale di Forlì nel contesto dell’iniziativa ’Agosto in carcere’ che prevede l’invio di diverse delegazioni in oltre 50 strutture carcerarie italiane. Nello specifico il gruppo ha visitato la sezione femminile che attualmente ospita 20 detenute, ma ha ottenuto informazioni anche sugli altri reparti.

"A Forlì non c’è sovrappopolazione – spiega Innocenti – ed è un punto a favore, considerando che è un problema di molte carceri. Qui, invece, la capienza è di 160 detenuti, mentre quelli effettivamente presenti sono 155 (120 con sentenza definitiva e 35 ancora in attesa di sentenza). Forlì, però, condivide con le altre strutture penitenziarie una criticità: la carenza di personale". Per il carcere forlivese sono previsti 132 operatori, ma a essere operativi sono solo 106.

"A fare le spese di questa carenza – specifica Innocenti – non sono solo i detenuti, che perdono la possibilità di essere assistiti adeguatamente, ma anche i lavoratori stessi, che sono messi a dura prova, pur dimostrando la massima abnegazione per svolgere al meglio il loro compito nonostante le difficoltà". Altri elementi critici riguardano gli stranieri: "Attualmente sono 73, ovvero circa la metà della popolazione totale del carcere. Per loro è presente un solo mediatore culturale che opera in struttura per due mezze giornate alla settimana. Occorrerebbe che questo servizio venisse migliorato".

Una riflessione specifica, poi, riguarda i tossicodipendenti (circa il 50% dei detenuti) e chi soffre di problematiche psichiche: "Queste persone non dovrebbero trovarsi in carcere, ma in luoghi preposti alla cura delle loro patologie – tiene a precisare Innocenti –, ma va detto che l’area sanitaria della casa circondariale è ben fornita e risulta in fascia media: la migliore in Romagna, al punto che spesso vengono dirottati qui detenuti da altri carceri".

Tra i detenuti 37 sono reclusi in un’area protetta; si tratta dei ‘sex offender’, ovvero coloro che sono dietro le sbarre in seguito a reati di natura sessuale. Questi crimini, di norma, sono invisi anche agli altri carcerati, perciò è necessario che i detenuti abitino una zona a parte. Ma veniamo al punto più critico, ovvero alla condizione della sezione femminile: l’unica che la delegazione ha visitato di persona nella giornata, accompagnata dalla direttrice Carmela De Lorenzo: "Il rapporto tra personale e detenute è ottimo – commenta Innocenti –, ma la condizione delle carcerate non è giusta. Vivono in celle vecchie, con muri scrostati e il bagno all’interno della cella è delimitato solo da una tenda e il piano cottura per prepararsi caffè o altre piccole cose è posizionato accanto al water. Non solo: nelle celle manca la doccia, anche se ne sono presenti tre in una zona a parte. Questa situazione generale non è tollerabile e va cambiata. Anzi, mi chiedo cosa scriva l’Ausl nei rapporti che deve presentare periodicamente". I forlivesi sanno bene che l’intenzione di cambiare la situazione carceraria c’era da tempo, ovvero da quando, nel 2006, sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova casa circondariale al quartiere Quattro. Il cantiere, però, è stato bloccato ormai da anni in seguito a una lunga controversia sugli appalti.

"La direttrice De Lorenzo – va avanti Innocenti – ci ha detto che, a quanto sa, le controversie sono finalmente state risolte e presto i cantieri potranno ripartire. La speranza è che davvero ora i lavori procedano spediti, per il bene di tutti".