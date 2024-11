Cardinale e Manresa espongono nella Galleria di via G. Regnoli

Due pittrici, Silvana Cardinale e Yailen Manresa espongono fino al 29 novembre nella Galleria di via G. Regnoli 52 a Forlì. Cardinale, nata a Palermo, vive a Forlì ed è docente ale medie. Il denominatore comune delle sue opere è la luce, spesso generata dall’oro come nelle opere in mostra. Manresa è nata a Cuba ed è diplomata all’Accademia di Arte Visiva: è illustratrice di riviste, libri e racconti e usa colori acrilici, olio, ma anche carboncino e acquarello. I colori vivaci contraddistinguono le sue opere. Orario: tutti i giorni 16-18.