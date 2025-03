Caregiver oncologici, parte il corso gratuito Lilt

Prenderà il via giovedì il corso gratuito ‘Prendersi cura. Corso per caregiver oncologici’, organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Forlì-Cesena (Lilt), pensato per amici e familiari che assistono ogni giorno i malati di tumore. Il corso si terrà in modalità ibrida, con la possibilità di partecipare sia online che in presenza presso il reparto di Prevenzione Oncologica dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni. Gli incontri si terranno ogni settimana (esclusa quella di Pasqua), fino al 22 maggio dalle ore 17.30 alle 19.30. Il programma è articolato in sette incontri: verrà affrontata la gestione dello stress emotivo, gli aspetti legali, l’alimentazione del paziente, gli effetti collaterali delle terapie, l’assistenza domiciliare e le cure palliative.

"Da 30 anni – spiega Sandra Montalti, presidente della Lilt Forlì-Cesena (nella foto) –, la nostra missione è anche quella di sostenere pazienti e familiari nel difficile percorso di cura. Il nostro obiettivo è che ogni caregiver si senta più preparato, meno solo e consapevole delle opportunità disponibili sul territorio, favorendo la creazione di una rete di sostegno che li accompagni in ogni fase del percorso".

Il corso è patrocinato dai Comuni di Forlì e Cesena, dall’Ausl Romagna e dall’Irst Irccs ‘Dino Amadori’ di Meldola. Le iscrizioni sono aperte fino a domani. Per prenotazioni: info@lilt.fc.it – 380.2644741.