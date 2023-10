Carenze d’igiene. Chiusi due negozi in centro

Blitz dei carabinieri in due punti vendita commerciali in città gestiti da stranieri. Sono scattati seimila euro di multa, per "irregolarità ed inadempienze", sia dal punto di vista igienico che da quello amministrativo; chiuse le due attività.

I controlli sono stati eseguiti con la partecipazione del nucleo antisofisticazione e sanità di Bologna e del nucleo ispettorato del lavoro nei punti vendita nel centro storico forlivese.

In particolare sono emerse gravi carenze igienico sanitarie per entrambi gli esercizi; in un caso "la carne esposta in vendita nel banco frigo è stata collocata su un tappeto verde dello stesso tipo usato per allestire i campi sintetici da calcetto"; i fornelli per la cottura dei preparati "sono stati adagiati per terra, vicino a scarpe ed indumenti vari". In una caso i militari hanno accertato l’assenza del documento di valutazione dei rischi.