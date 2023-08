Caritas e ‘Forlinsieme’ Raccolti 200mila euro

di Alessandro Rondoni

La Caritas diocesana rende noti i primi risultati della campagna di raccolta fondi denominata #Forlinsieme, attiva dal 20 maggio scorso per sostenere persone e famiglie colpite dall’alluvione e anche per supportare l’Emporio della Solidarietà, che nei giorni del dramma aveva subìto ingenti danni a causa dell’acqua e del fango.

Il direttore della Caritas, Filippo Monari, in una nota fa sapere che dall’apertura della campagna fino alla metà di luglio "sono arrivati aiuti da ogni parte d’Italia da oltre 170 donatori: parrocchie, diocesi, persone singole, famiglie, aziende, fondazioni, cooperative e associazioni a cui dobbiamo la nostra gratitudine per la fiducia e la solidarietà mostrata".

Un "supporto immediato" è giunto anche dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che il direttore della Caritas ringrazia "per il prezioso aiuto" con cui è stato possibile far ripartire già il 31 maggio l’attività dell’Emporio, realtà che sostiene nel territorio 580 famiglie per un totale di 2.100 persone. "A fronte dell’aiuto ricevuto – afferma ancora Monari – abbiamo quindi dedicato la campagna #Forlinsieme interamente a sostegno di famiglie e persone alluvionate. Sono stati raccolti oltre 200.000 euro che nel mese di agosto abbiamo iniziato a erogare alle tante famiglie che si sono presentate presso i Centri di Ascolto dei Romiti, San Benedetto, Ronco e Ravaldino per il centro città. Sono stati già erogati 75mila euro di aiuti e nei prossimi giorni continueremo questo importante sostegno solidale alle persone e alle famiglie alluvionate fino a esaurimento fondi".

La campagna di raccolta aiuti, ricorda il direttore della Caritas, è "tra i numerosi interventi promossi dalla Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, sollecitati e accompagnati dal vescovo, mons. Livio Corazza" ed è realizzata in collaborazione con l’Azione Cattolica, la Compagnia delle Opere, l’Agesci.

Monari, inoltre, spiega che il nome scelto per tale iniziativa solidale "riassume l’obiettivo della Caritas che, attraverso la Fondazione Buon Pastore-Caritas, vuole farsi promotrice di una rete di solidarietà concreta per la città di Forlì, mettendo a disposizione un canale diretto attraverso cui veicolare gli aiuti".

È possibile segnalare la propria situazione di bisogno sul sito www.caritas-forli.it, telefonando alla segreteria della Caritas o a quella del Centro di Ascolto Buon Pastore, dal lunedì al venerdì (ore 9-17). Per donare un contributo si può invece utilizzare l’Iban IT46O0306913298100

000007011, causale Forlìnsieme, beneficiario: Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì.