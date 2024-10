Caritas, ecco la giunta. Monari confermato direttore. Nominati due nuovi vice

Il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, ha nominato la nuova giunta direttiva diocesana della Caritas per il quinquennio 2024-2029. Filippo Monari è confermato direttore per il secondo mandato e assieme a lui il segretario diocesano Andrea Turchi e il tesoriere diocesano Emanuele Giorgi.

Inoltre, con primo mandato, vengono nominati due nuovi vicedirettori: Barbara Boscherini, che seguirà il volontariato e la formazione e Matteo Camorani che curerà la comunicazione e il coordinamento dell’Osservatorio diocesano. "Ringrazio il Vescovo per la fiducia accordata e con lui il Consiglio episcopale e i parroci – afferma Monari – questi primi cinque anni di servizio hanno portato la Caritas diocesana ad attraversare molte emergenze e ad intraprendere però anche un bel percorso di crescita, non sempre facile. Desidero pure ringraziare i tanti animatori della carità, volontari e operatori, che nelle diverse parrocchie, comunità e opere segno della Caritas diocesana ogni giorno prestano servizio con passione e amorevolezza".

La Caritas ha anche festeggiato lo scorso 3 ottobre i 10 anni dell’Emporio della Solidarietà presso il seminario di via Lunga. Dopo i saluti del vescovo, Sauro Bandi, già direttore della Caritas ha presentato la storia dell’Emporio con le testimonianze di Sonia Martini e Mariano Fenu, volontari, di altri operatori Caritas e di famiglie.

Filippo Monari ha presentato le prospettive future dell’Emporio. "L’Emporio della Solidarietà è una delle opere segno della Caritas diocesana che vuole promuovere la cultura della condivisione – afferma Andrea Turchi segretario della Caritas – è un luogo di distribuzione diretta di alimenti e di beni di prima necessità alle famiglie in condizioni di disagio economico che vengono prima incontrate dai Centri di ascolto ricevendo dei crediti in base alla situazione di difficoltà del proprio nucleo familiare. All’interno dell’Emporio i crediti si sostituiscono alla moneta e gli utenti hanno la possibilità di fare la spesa. Al 31 dicembre 2023 le famiglie che hanno avuto accesso all’Emporio sono 580, il totale dei beneficiari è cresciuto passando da 1.876 dell’anno 2022 a 2100 nel 2023. L’Emporio supporta i Centri di ascolto e le organizzazioni non profit nel reperimento di alimenti da distribuire liberando così tempo ed energie da dedicare all’ascolto e alle relazioni interpersonali".

Alessandro Rondoni