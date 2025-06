Caritas, il rapporto sulla povertà. Metà dei bisognosi sono nuovi. E alcuni hanno addirittura un lavoro

Un lavoro capillare e instancabile, quello della Caritas diocesana e delle Caritas parrocchiali che, ogni giorno, si spendono per chi ha bisogno. Un’opera che l’osservatorio ha tradotto in dati poi raccolti nel ‘Rapporto povertà 2024’: numeri capaci di fotografare la situazione del territorio su tanti fronti diversi, dall’emergenza alimentare a quella abitativa, passando dalle fragilità psicologiche.

Nel 2024 la Caritas diocesana ha incontrato in tutto 1.327 persone (lo scorso anno erano 1172) attraverso i suoi due centri di ascolto: il Buon Pastore di via Fossato Vecchio (che quest’anno compie 30 anni) dedicato a famiglie, donne e anziani, e Casa Betania che invece è aperto agli uomini soli. Il totale dei beneficiari diretti e indiretti è 1971, di cui il 46% è rappresentato da nuovi utenti: si tratta di persone prevalentemente straniere, ma ben 181 nuclei familiari sono italiani. I nuclei familiari intercettati sono 474 (il doppio rispetto al 2019).

I principali Paesi di provenienza delle persone che si rivolgono alla Caritas diocesana sono ben 10: Tunisia (130 utenti), Marocco (119), Ucraina (73), Nigeria (72), Pakistan (62), Romania (50), Bangladesh (41), Algeria (34), Albania (32) e Costa d’Avorio (32). La fascia più rappresentata tra coloro che si rivolgono alla Caritas è composta da persone tra i 35 e i 64 anni, ma nel corso del 2024 si è registrato un aumento significativo anche di over 65 che sono cresciuti del 41,8%: segno che l’emergenza povertà sta diventando sempre più concreta anche per gli anziani, persone che solitamente hanno da parte i risparmi di una vita, ma sono spesso soli e senza riferimenti a cui rivolgersi. Molte delle persone che cercano aiuto alla Caritas sono senza dimora stabile, vivono in alloggi insicuri, in strada o in auto. La residenza anagrafica, fondamentale per accedere alla maggior parte dei servizi, manca al 45% degli utenti.

Crescono anche i ‘working poor’, ovvero persone che, pur avendo un impiego, non dispongono di risorse sufficienti per provvedere a se stesse (particolarmente colpiti dal problema sono i lavoratori stranieri che vivono anche una forte difficoltà ad accedere al mercato immobiliare). Per quanto riguarda l’accoglienza, invece, lo scorso anno le strutture Caritas hanno offerto 23.905 notti di accoglienza.

In totale nel 2024 sono state accolte 115 donne, in molti casi madri sole, richiedenti asilo: molte di loro necessitano di assistenza abitativa, ma anche di accompagnamento psicologico, sanitario e legale. Alcune di loro hanno difficoltà ad aderire a percorsi di integrazione a causa di traumi o barriere culturali e linguistiche. Gli uomini accolti, invece, sono 105 e 45 i minori.

Le strutture di accoglienza sono differenziate: dormitori maschili, femminili, centri di accoglienza straordinaria e accoglienza diffusa. Per quanto riguarda, invece, l’Emporio della Solidarietà di via Lunga, i beneficiari sono stati 2.442, divisi in 689 nuclei familiari, con 911 minori e 134 over 65. Le famiglie italiane sono 204.