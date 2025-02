Caritas, stanziati 500mila euro: "Microcredito fondamentale per aiutare chi era in ginocchio"

Con il microcredito Caritas ha stanziato 500mila euro per gli alluvionati e sono state già aiutate oltre 60 famiglie delle diocesi di Forlì, Cesena, Faenza e Imola. Lo scopo del microcredito è la concessione di prestiti di piccola entità a singoli e famiglie con finanziamenti a tassi agevolati per sostenere la ripresa delle persone colpite dagli avvenimenti del maggio 2023.

Una cifra erogata in collaborazione con la Conferenza episcopale Italiana dell’Emilia-Romagna, la delegazione regionale della Caritas, la Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese in quanto banca depositaria e la Fondazione San Matteo Apostolo di Bologna. Si possono ancora presentare domande entro il 30 giugno 2025 e la richiesta deve essere inoltrata al Centro di ascolto Caritas Buon Pastore.

"Un ruolo fondamentale lo ha avuto la Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro – spiega il direttore Filippo Monari –, che dei 2 milioni di euro ricevuti dai fondi raccolti, ne ha stanziati 150mila per rimediare ai danni subiti all’Emporio della solidarietà, dando 500mila dei 1.850.000 rimasti come fondo per il microcredito. La cifra restante è stata stanziata alle famiglie anche come erogazione diretta e sono già 470 ad averne beneficiato. Il fine è anche aiutare le persone in difficoltà per l’acquisto di beni o servizi necessari per i bisogni primari". Fino al 31 dicembre scorso sono arrivate 124 richieste (117 da Forlì, 4 da Faenza, 2 da Cesena ed una da Imola) e sono state effettuate 70 istruttorie (66 per Forlì e 4 per Faenza) per un valore complessivo di 357mila 400 euro, dei quali 219mila e 500 già erogati a 41 nuclei familiari con 29 istruttorie ancora aperte, 11 le richieste non accordate, 36 quelle non più necessarie e 4 in attesa di decisione, con 3 appuntamenti fissati in agenda.

"Il microcredito è stato un aiuto fondamentale per tante persone e famiglie colpite dall’alluvione – afferma Giampietro Montalti, volontario della Caritas diocesana che si occupa della promozione del microcredito – e ognuna di loro ha dietro una storia particolare. L’aiuto è andato anche a persone che non riuscivano a completare l’iter per ricevere gli aiuti dalla piattaforma Sfinge e a chi aveva problemi economici non legati all’alluvione". Le 117 famiglie forlivesi scelte dopo un colloquio informativo hanno le possibilità finanziarie per coprire le rate che sono di 88 euro al mese per un massimo di 5 anni con un tasso favorevole del 2,32%.

Da un’indagine del 2020 è emerso inoltre che il 4,3% degli italiani non ha un conto corrente e il 20% non ha ottenuto il finanziamento richiesto.

"Decisivi per poter erogare questo sostegno sono stati i nostri centri di ascolto – prosegue Montalti – e la Fondazione San Matteo di Bologna, che avendo rapporti con gli istituti bancari, è stato il nostro tramite". Il vescovo Livio Corazza ha ringraziato i tanti donatori, sia privati che banche, per la generosità dimostrata, ma ora si aspetta passi importanti anche da parte del Governo. "Attendiamo infatti i soldi pubblici, augurandoci che i tempi siano brevi – specifica –, visti i 4 milioni di euro di danni subiti dalle chiese del nostro territorio".

Gianni Bonali