Caritas, via agli aiuti per il sisma

In tutte le chiese della diocesi di Forlì-Bertinoro sarà effettuata domani una prima raccolta di offerte per le vittime del terremoto in Turchia e Siria. La colletta verrà riproposta anche a marzo: domenica 19, nella Giornata diocesana della carità, e domenica 26 in occasione della colletta nazionale indetta dalla Conferenza episcopale italiana.

"Seguendo le indicazioni della Caritas italiana – afferma Filippo Monari, direttore della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro – promuoviamo una raccolta fondi a favore delle popolazioni vittime dal terremoto in Turchia e Siria. Fino a due giorni fa il numero complessivo delle vittime è di oltre 40mila, centinaia di migliaia sono gli sfollati e i feriti, migliaia i bambini orfani. In questa fase la Caritas Italiana è in costante contatto con le Caritas di Turchia e Siria per raccogliere regolarmente le informazioni e diffonderle alla rete in Italia, e grazie al contributo della Cei il giorno dopo il sisma è stato predisposto un primo stanziamento di fondi di 500 mila euro a sostegno degli interventi".

La Caritas, inoltre, invita a non inviare beni dall’estero precisando che la forma di aiuto più opportuna resta la colletta in denaro. Le offerte raccolte saranno versate a Caritas diocesana Forlì-Bertinoro tramite l’iban IT98M0854213200000000077081 con causale "Terremoto TurchiaSiria 2023". Quanto raccolto sarà poi destinato a Caritas italiana che si rapporterà con le Caritas di Turchia e Siria.

Alessandro Rondoni