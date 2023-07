Carlo Dall'Oppio, nuovo Capo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i ringraziamenti di Alice Buonguerrieri

Carlo Dall’Oppio, nato a Faenza, è il nuovo capo nazionale dei Vigili del fuoco. Attualmente Direttore regionale dell’Emilia Romagna, è stato dal gennaio 2007 all’agosto del 2011 alla guida del comando provinciale di Forlì-Cesena. Succede da ieri a Guido Parisi, in quiescenza per raggiunti limiti d’età. Alice Buonguerrieri, deputatti Fdi si congratula con Dall’Oppio "per questa importante nomina. E’ un altro tassello che si aggiunge alla sua brillante carriera. Anche nell’emergenza alluvione – conclude – Dall’Oppio e i suoi uomini, a cui rinnoviamo i ringraziamenti per le energie spese sul territorio, hanno dimostrato abnegazione e grandi capacità nel gestire i soccorsi e i vari interventi: sono stati preziosissimi".