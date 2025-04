Carlo e Camilla atterrano al Ridolfi. La visita (blindata) inizia da qui

C’è chi ammira i riti regali e chi, invece, li considera superati, ma è difficile che i reali d’Inghilterra lascino indifferenti. Se la Regina Elisabetta era un’icona di stile con i suoi cappellini colorati e l’inconfondibile aplomb, anche Re Carlo e la consorte Camilla portano con sé il fascino di un regno che, per la nostra consolidata repubblica, assume i tratti di un regno fiabesco: un regno ‘lontano lontano’ che oggi, all’improvviso, si è fatto vicinissimo.

Prima dei reali, arriverà a Forlì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: anche lui in partenza da Roma, precederà a Ravenna i sovrani. Si rivedranno dopo la visita dell’altro giorno al Quirinale. Per il Capo dello Stato italiano non è il primo atterraggio a Forlì, scalo utilizzato anche per le precedenti numerose visite, compresa quella a inizio maggio 2023, quando non toccò Forlì ma andò direttamente a Cesena.

Carlo e Camilla arriveranno all’aeroporto Ridolfi di Forlì nella seconda parte della mattinata. Non sono previsti bagni di folla: oltre ai rappresentanti di F. A., società gestrice dello scalo, li accoglieranno il prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

Carlo e Camilla – questo era già noto – non visiteranno Forlì né incontreranno alcuno dei 26 loro sudditi residenti in città: sono 17 uomini e 9 donne, i forlivesi di nazionalità britannica. I Windsor si limiteranno a utilizzare lo scalo. Il mezzo che utilizzeranno per i loro spostamenti sarà con ogni probabilità la Bentley State Limousine color amaranto della Casa Reale inglese, già utilizzata nei giorni scorsi durante la visita al Colosseo, nella Capitale, appositamente trasportata dall’Inghilterra per l’occasione. La lussuosa vettura dalla foggia classica (ma alimentata da uno speciale biocarburante ecologico) è stata appositamente progettata per le visite ufficiali della famiglia reale britannica: lunga oltre 6 metri e dal peso superiore a 3 tonnellate, è dotata di carrozzeria blindata e abitacolo pressurizzato per garantire la massima sicurezza dei reali, ma non certo per farli passare inosservati.

Una volta saliti in auto, accompagnati dai Corazzieri del Quirinale, la coppia raggiungerà il centro di Ravenna (top secret l’itinerario). Nessuna coda insieme ai turisti: il cuore della città è stato blindato per consentire ai reali una visita in tutta riservatezza. L’ambasciata inglese, per motivi di sicurezza, non ha ancora reso noti tutti i tragitti del corteo presidenziale e di quello reale, ma sono note le tappe: Carlo e Camilla si sposteranno, rigorosamente in auto, verso la tomba di Dante. Poi la coppia si dividerà: lui a San Vitale e al mausoleo di Galla Placidia, lei al museo Byron di recente apertura, dedicato al celebre poeta inglese. A questo punto si riuniranno in piazza per un consiglio comunale straordinario a palazzo Merlato, sede del municipio, dove è previsto anche un breve rinfresco: insieme al presidente Mattarella, il re e la regina consorte parteciperanno alla celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione di Ravenna e dei comuni di Alfonsine e Fusignano, liberati dalle truppe britanniche e canadesi.

Poche ore, poi sarà il momento di ripartire. Il volo di rientro che li ricondurrà a Roma (il ritorno in Inghilterra è previsto per domani) è previsto intorno alle 16, sempre dal Ridolfi.

Una toccata e fuga che, però, lancia il seme di un’idea: anche in previsione di un possibile maggior interesse degli inglesi per la Romagna, in futuro si potrà forse ripensare all’introduzione di un volo che, come in passato, colleghi la città con il Regno Unito?