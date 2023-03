Carlo Seganti, l’eroe dei cieli che morì per salvare un collega

Oggi alle 18 la sala conferenze della Torre Numai, sede forlivese dell’Associazione Arma Aeronautica, in via Pedriali 17, ospiterà la conferenza dal titolo ’Ricordando Carlo Seganti’. Aviatore forlivese al quale è intitolata la strada principale che conduce all’aeroporto cittadino, Seganti lega il suo nome alla riconosciuta abilità di pilota e a un innato coraggio: in una missione di salvataggio a un collega fu attaccato e abbattuto. Era il 12 luglio 1942. Per questo gesto gli fu conferita la medaglia d’oro al valor militare. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini.