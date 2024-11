Carmen Consoli al teatro Fabbri nel nuovo anno

Forlì si conferma sempre più una città capace di accogliere grandi eventi, e questa volta lo fa ospitando, per la prima volta, Carmen Consoli. La cantautrice catanese farà tappa al teatro Diego Fabbri giovedì 27 novembre 2025, per l’unica data in Romagna del suo nuovo tour teatrale. Un appuntamento attesissimo, che porta in città una delle voci più iconiche e amate del panorama musicale italiano. Per l’artista siciliana le performance live non sono solo un momento di incontro e scambio con il pubblico ma anche un’occasione per sperimentare e definire in modo unico la sua musica.

Tante le influenze che concorrono alla formazione della sua identità musicale: il rock anni Settanta, l’indie anni Novanta, le canzoni d’autore e il blues. Dal 2021, anno della pubblicazione dell’ultimo album di inediti, ‘Volevo fare la rockstar’, Carmen Consoli ha percorso nuove strade artistiche, lasciando il segno in progetti di ampio respiro. Memorabile la collaborazione con Elvis Costello, così come i tour mondiali che l’hanno portata nelle Americhe e in Europa. Con il progetto ‘Terra ca nun senti’ ha fondato la prima orchestra di musica popolare siciliana, portando le tradizioni della sua terra in siti archeologici e spazi di grande valore storico-culturale.

A questo si aggiungono il duo power rock con Marina Rei alla batteria e il progetto dedicato a Domenico Modugno e Ignazio Buttitta, a testimonianza di una creatività inarrestabile. Numerosi i palcoscenici internazionali conquistati dall’artista siciliana: è stata la prima cantante italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley.

Si è esibita come performer principale a Central Park e ha segnato tre sold-out di fila a New York. Carmen Consoli è da sempre attenta anche ai più fragili e impegnata nel sociale: è stata nominata ambasciatrice dell’Unicef e del Telefono Rosa. Ha vinto il premio Amnesty Italia per la canzone ‘Mio zio’. Infine, è stata la prima donna a vincere nella lunga storia del Club Tenco l’ambita Targa Tenco come miglior album dell’anno con ‘Elettra’. Il concerto forlivese è organizzato e promosso dall’associazione Retropop Live, attiva sul territorio romagnolo da oltre dieci anni, durante i quali ha organizzato concerti in numerosi locali e rock- club.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne, con prezzi che partono da 51,75 euro per il quarto settore e arrivano fino a 69 euro per il primo. Per informazioni: 339.2140806 – retropoplive@gmail.com.

Valentina Paiano