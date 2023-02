Carnevale dalle 15.30 nel teatrino parrocchiale

Si celebra il carnevale oggi nel teatrino parrocchiale di Pieve Salutare: a partire dalle 15.30 si fa festa tra coriandoli e stelle filanti. Il programma del pomeriggio contempla uno spettacolo di clowneria e le scenette dei bimbi della scuola materna Maria Bambina. L’occasione per trascorrere in allegria in famiglia l’ultima domenica che precede la Quaresima. Bisognerà comunque attendere il prossimo fine settimana per il Derby Carnival Party del centro Derby 2.0 di Castrocaro: domenica 26 dalle 15.30 alle 18 giovanissimi protagonisti grazie a truccabimbi, gonfiabili, baby dance, laboratorio, merenda.