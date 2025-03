Carnevale Fiumanese, torna la festa

Maschere, animazione, gastronomia e la sfilata dei carri allegorici: sono gli ingredienti del Carnevale Fiumanese, che animerà la frazione di Predappio domani. Il carnevale del territorio di Predappio ha infatti scelto come suo cuore pulsante Fiumana, che si vestirà a festa dalle 14,30 alle 19. Per l’edizione 2025 la manifestazione presenta un’importante novità, reintrodotta dall’amministrazione comunale nel 2023 dopo diversi anni di stop: il patrocinio e la collaborazione del Comune di Predappio. Per la buona riuscita della festa, è all’opera non solo la Pro loco, ma anche tutte le forze del paese, che stanno facendo squadra per il successo dell’evento. A questo proposito dichiara Lorenzo Lotti, assessore alle associazioni e allo sport: "Siamo soddisfatti nel vedere la Pro loco Fiumana attiva nell’organizzazione del Carnevale a fianco del Comune, perché molte manifestazioni del territorio sono rese possibili grazie all’impegno dell’associazionismo e del volontariato, che ringraziamo, compresi i volontari e la Consulta giovanile appena rinnovata. Un grazie speciale anche alla Protezione civile, che affiancherà la polizia locale nella gestione della viabilità".

Il programma prevede la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese, con partenza alle 14,30, in direzione di Fiumana vecchia, per poi fare il giro della cittadina fino a piazza Pertini. Tra coriandoli e stelle filanti, a procedere nell’allegra marcia saranno sei carri: due dedicati a Super Mario, uno a tema ‘Minions’ (i simpatici aiutanti gialli della serie di cartoni ‘Cattivissimo me’); uno vedrà come protagonista Barbie, l’iconica bambola recentemente al centro di un film, un altro sarà incentrato attorno al supereroe Batman. Infine, non mancherà un carro che metterà in scena il mondo di Scooby-Doo. Conclusa la sfilata, tre carri sosteranno in piazza Pertini, mentre gli altri saranno posizionati lungo il viale principale. La festa sarà animata da musica, lancio di gadget e palloncini.

Alle 16,30 si terrà un grande spettacolo di magia in piazza. La Pro loco Fiumana ha fatto squadra con il bar Articolo 3 e il Comitato Genitori, per servire agli stand gastronomici piadina romagnola con prosciutto e salsiccia, piadina fritta e anche snack per i più piccoli, come pop corn e zucchero filato. I drink a disposizione saranno acqua, birra e vin brulé. "Dopo tanti anni – commenta Raffaele Masotti, presidente della Pro loco – è bello che la tradizione del Carnevale in paese possa contare su una proposta gastronomica affidata alla nostra associazione, in sinergia instaurata con le varie realtà della frazione".

Quinto Cappelli